Tajemství Federerova konce: voda v koleni, už nemohl udělat víc

„Uvidíme, jestli to bude ve dvouhře nebo čtyřhře. I když nehodlá stavět sám sebe před tuhle soutěž, chce být součástí týmu a hrát. Myslím, že reakce budou ohromující a dost lidem naskočí husí kůže,“ pravil Federerův důvěrník Severin Lüthi pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.

Dvacetinásobný grandslamový šampion a pravděpodobně nejmilovanější tenista dějin oznámil konec kariéry ve čtvrtek. To, co bylo zřejmé již několik týdnů, pustil do světa vyrovnaný a smířený s osudem. „Bylo to pro něj emociální rozhodnutí, pořád je v něm vášeň, díky které toho tolik dokázal. Ale taky dokáže být neuvěřitelně pozitivní, čímž nám to všem z týmu ulehčil. V den oznámení mi volal snad dvakrát nebo třikrát, aby se optal, jak se cítím. Vždy myslí i na druhé,“ prozradil Lüthi.

ROGER FEDERER se loučí: připomeňte si zásadní momenty jeho kariéry Video se připravuje ...

Švýcarův tenisový kouč do posledních chvil Ivan Ljubičič pro chorvatská média zvedl závoj tajemství nad tím, co se během posledního pokusu o comeback přihodilo. „Takové rozhodnutí neudělal přes noc. Až do Wimbledonu se zdálo, že jde rekonvalescence dobře a brzy by mohl naskočit do turnajů. Pak však přišly další potíže. V pravém koleni se mu objevila voda, zase nemohl trénovat. V jednu chvíli si uvědomil, že už je z toho všeho unavený. Nemohl dělat víc a přesto se nezvládl dostat do formy, jakou si přál. Je to škoda pro něj i nás všechny, ale tenhle okamžik jednou přijít musel,“ vylíčil Ljubičič, jenž Federerovi pomohl k posledním třem z jeho dvaceti grandslamů.

Nejbližší členové hráčova týmu si přejí, aby se z vystoupení na Laver Cupu nestala tryzna za RF. „Neměli bychom se soustředit na konec jeho kariéry, ale na všechno, co dokázal. Na veškeré překrásné úspěchy, kterých dosáhl. Lidé by neměli být jen smutní, ale také se radovat z toho, co všechno spolu s Rogerem zažili,“ nabádá Lüthi, jenž má jasno o odkazu svého přítele. „Mnozí si ho budou pamatovat hlavně jako milého člověka. A to je důležitější, než jestli vyhrál o pár pohárů víc nebo míň. Jeho dobrosrdečnost a fakt, jak dobře se choval k soupeřům, ovlivnily řadu dalších a hráči teď k sobě přistupují s větším respektem. A taky je skvělé, že Roger neukáže tenisu záda, ale chce být i dál jeho součástí.“