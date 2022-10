Šafářová varuje před dětským únoscem: Tohle je noční můra!

To nejděsivější, co se může rodičům stát. Přesně to je únos dítěte, ke kterému málem nedávno došlo v Praze. Na situaci upozornila Lucie Šafářová (35) na svém instagramu, kde sdílela zprávu z konverzace. V ní paní upozorňuje na muže v dodávce, který se snažil unést cizí dítě!