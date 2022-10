Pogbův návrat, stihne i MS. Noční můra končí, hlásí dědička Raioly

Hvězdný záložník Paul Pogba musí řešit po návratu do Itálie nepříjemnosti se svým bratrem, který ho vydíral • Profimedia.cz

Pogba v dresu Juventusu ještě před svým odchodem do Manchesteru • Profimedia.cz

Pogba se vrací! Hvězda Juventusu, která v této sezoně po návratu do Itálie neodehrála ještě ani jeden zápas, bude fit na mistrovství světa v Kataru, jež začíná za zhruba měsíc. Radostnou zprávu potvrdila hráčova agentka Rafaela Pimentaová, dědička fotbalového impéria superagenta Mina Raioly, který v dubnu tohoto roku ve věku 54 let zemřel . „Noční můra je u konce, Paul se vrací, aby vedl Juventus,” uvedla brazilská právnička.

Pogba byl v Juventusu přivítán jako spasitel a rovnou dostal dres s číslem 10. „Odešel jako kluk, vrací se jako muž a šampion,“ znělo na webu staré dámy. Vstup do známého prostředí ale nevyšel Pogbovi podle představ, když si v předsezonní přípravě přetrhl na tréninku meniskus v pravém koleni.

Po téměř tříměsíční pauze se však vrací k tréninku a mohl by naskočit už do zápasu Ligy mistrů proti Benfice Lisabon. Tento duel bude pro Juventus klíčový, jestli se chce totiž dostat do jarní fáze milionářské soutěže, musí nutně vyhrát.

Jakákoliv ztráta by znamenala konec v soutěži a další významný neúspěch za krátkou dobu. Juve tak doufá, že mu jeho staronová posila pomůže odvrátit další blamáž.

Francouz s guinejskými kořeny byl jedním ze stavebních kamenů své reprezentace při vítězství na MS 2018, kde pozdější mistři světa nepoznali hořkost porážky a drtili soupeře svým ofenzivním fotbalem.

Ze středu zálohy řídil reprezentaci galského kohouta právě Pogba, který vytvořil dvojici ve středu pole s Kantém. Oblíbený záložník Chelsea však kvůli zranění mistrovství nestihne, takže bude muset Didier Deschamps hledat ke kreativnímu záložníkovi někoho, kdo zaplní místo šestky právě po Kantém. O Pogbovi je totiž všeobecně známo, že je to fotbalista geniální, ale do obrany už se mu tolik nechce...

Francie poletí do Kataru jako obhájce triumfu a jeden z největších favoritů turnaje. Bude záležet hodně na formě a rozehranosti vysokého záložníka, protože platí přímá úměra - když se daří Pogbovi, daří se i Francii. Uvidíme tedy. do jaké formy se za pár týdnů Pogba rozehraje a jak moc dokáže Francii na MS pomoct.