Bláznivé proměny fotbalistů: wrestler, detektiv, zelinář či boháč biochemik

V bundeslize debutoval v roce 2001 v brance Kaiserslauternu. Pamatovat si ho ale budete zejména v dresu Brém, kde strávil sedm let. S Werderem si zahrál i Ligu mistrů a na šest zápasů nakoukl do německé reprezentace. Po ukončení hráčské kapitoly se vydal na dráhu wrestlera, když podepsal s organizací WWE, kde vydržel ale pouhý rok.

Francouzský mistr světa a Evropy hájil prostor mezi tyčemi v Marseille, Monaku či Manchesteru United. „Už během fotbalové kariéry mě to vždy táhlo k motosportu,“ netajil se nikdy. A tak přesedl do závodního auta. Třikrát se účastnil čtyřiadvacetihodinového závodu Le Mans. Nevedl si zle. V letech 2014 a 2016 skončil devátý, respektive osmý.

Phillipe ALBERT - Zelinář

S Newcastlem dvakrát obsadil v Premier League druhé místo (1996 a 1997). Byl členem party trenéra Kevina Keegana. „Vstávat brzy a končit pozdě. To je to, co jsem chtěl – normální život,“ nechal se slyšet o svém poslání zelináře. „A jsem na to hrdý,“ doplnil. Pocitem prázdnoty po skončení ve fotbale nikdy netrpěl. Našel si to, co jej naplňuje i mimo hřiště.