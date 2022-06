Tým je hlavní, Vránův výkon ne. Bronzová medaile důkazem

POZNÁMKA JANA DENEMARKA | Pravda je taková, že se na výkony Jakuba Vrány hledí daleko pozorněji než na jiné. Může za to jeho velký střelecký talent, kterým mnoho jiných českých hokejistů neoplývá. A neshody s trenéry na předchozích dvou šampionátech i skutečnost, že se mu ani nyní ve Finsku herně nedařilo. Hlavně poslední fakt jako sněhová koule nabaluje další negativní tlak na osobu kanonýra z Detroitu. Vrána ale koneckonců patří do sestavy, která vybojovala po deseti letech medaili z mistrovství světa, tak je to třeba brát.