Vrána lítá v průšvihu, miliony pobírá dál. Trenér radí: Ať najde pomoc

Český snajpr Detroitu Jakub Vrána oslavuje gól v zápase s New Jersey • ČTK / AP / Adam Hunger

Jakub Vrána má průšvih. Detroit ho odeslal do asistenčního programu • Reuters

Za Detroit nestihl sehrát ani čtyřicet zápasů, ale zapsal se výrazně, dal 22 gólů. Čekalo se, že bude mít skvělou sezonu. Jenže Jakub Vrána v novém ročníku nastoupil jen jednou. Další zápas vynechal, nebyl ani na trénincích, jeho jméno zmizelo ze soupisky Red Wings. „Osobní důvody, to je vše, co mi bylo řečeno. Žádný časový odhad nemáme,“ řekl kouč Derek Lalonde. Poté vyšlo najevo, že 26letý útočník nastoupil do asistenčního programu NHL a NHLPA, který pomáhá hráčům a jejich rodinám v případě psychických problémů, závislosti na alkoholu a návykových látkách. Bum!