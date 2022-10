Koblížek má magnet na vítězné góly: Kluci se mi smáli, že patřím do NHL

Předpokládám, že sedmá výhra v řadě celému týmu lahodí, v Kladně se ale nerodila zrovna lehce, viďte?

„Přesně tak. Na Kladně jsem ještě nehrál v rámci extraligy, ale kluci mi říkali, že se tady vždycky hraje těžko. Hřiště je malý a dost specifický. Byl to těžký zápas. Myslím si, že jsme měli hodně šancí, které ale mělo i Kladno. Mají dobrý tým, vstoupili do zápasu dobře. Nakonec to dopadlo lépe pro nás.“

Měli jste na paměti, jak na vás Kladno v úvodním sezonním střetnutí na vašem hřišti vyzrálo a vyhrálo 3:1?

„Myslím si, že nad tím nikdo extra nepřemýšlel. Žádný extra pokyny jsme neměli. Nám se nyní daří, takže jsme šli sebevědomě do zápasu s tím, že chceme v Kladně co nejlépe začít a že uhrajeme body, což se nám povedlo.“

Už popáté v sezoně jste rozhodl svým gólem o vítězství Komety. Víte, že více vítězných branek nikdo jiný v extralize nyní nemá?

(usmívá se) „Jo, zrovna jsem o tom říkal klukům, že mám vlastně šest gólů a z toho pět vítězných. Je to štěstí, ale samozřejmě jsem rád, že dávám góly v pravý čas a že vyhráváme.“

Prozradíte, kde jste sehnal magnet na vítězné góly?

(směje se) „Nevím, je to… (nedořekne) Snažím se. Nic extra v tom asi není. Prostě střílím na bránu a vychází to na mě. Možná je to trošku i náhoda, která bude později třeba vycházet na někoho jiného.“

V kabině vás vítězné branky zřejmě hodně stojí, nebo ne?

„Zatím se ke mně nic takového nedostalo, takže doufám, že to nikomu neřeknete, aby si na to třeba nevzpomněli.“ (usmívá se)

Určitě vám ke gólům nic neřekli? Vždyť jste před chvílí prozradil, že jste se s nimi po zápase s Kladnem o vaší formě bavili.

„Jo, to jo. Ironicky mi říkali, že patřím do NHL. Tak jsem se jim omluvil za to, že jsem něco vůbec řekl.“

Momentálně vám v elitní lajně nabíjí Petr Holík s Jakubem Flekem. Spolupráci s oběma hráči si asi nelze vynachválit, viďte?

„Jo, Holas (Petr Holík) je asi jeden z nejšikovnějších hráčů na puku, které jsem v kariéře zažil. Umí rozdat puky. Flíček (Jakub Flek) je výborný bruslař a bojovník. Myslím, že jsme si v lajně sedli a jsem rád, že v ní jsem. Dáváme góly, užívám si to.“

Blíží se první reprezentační sraz. Pomýšlíte alespoň trochu na případnou pozvánku od kouče Kariho Jalonena na Karjala Cup?

„Vůbec. O ničem jsem ani neslyšel a vůbec nevím, kdy má vlastně vyjít nominace. Fakt netuším a nepřemýšlím nad tím. Mým cílem do každého zápasu je hrát co nejlépe. Snažím se na to nemyslet, i když bych asi lhal, kdybych říkal, že do repre nechci. Je to můj cíl se tam v sezoně podívat, ale chci hrát hlavně dobře každý zápas.“

Radek Koblížek očima Martina Pešouta trenéra Komety Brno „Radek konečně protrhnul tu smůlu, kterou ze začátku sezony měl. Spadl z něj tlak, který na sebe vytvářel, jak si asi vytváří každý střelec, když nedá v několika úvodních kolech gól. On hrál dobře, jen mu to tam nepadalo."

SESTŘIH: Kladno - Kometa Brno 3:5. Sedmou výhru hostů v řadě dirigoval Holík Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:48. Indrák, 31:54. M. Procházka, 49:37. Dotchin Hosté: 18:51. Holík, 29:26. Dufek, 32:47. Flek, 43:14. Koblížek, 59:18. Holland Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Bláha, Plekanec (C), Filip – Zikmund (A), Klepiš, Michnáč – Melka, Indrák, M. Procházka – Beran, Machač, Brodecki. Hosté: Furch (Kavan) – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A) – Flek, Holík, Koblížek – Zaťovič (C), Strömberg, Vincour – Süss, Sallinen, Šalé – Dufek, Zbořil, Kratochvíl. Rozhodčí Úlehla, Kika – Frodl, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3703 diváků

