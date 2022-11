Profesor Kolář varuje pacienty: Terčem podvodu!

Telefon mu zahltily zprávy, nestačil přijímat hovory. „Mohl by ten lék napravit i mé problémy?“ ptaly se ho i mnohé celebrity. A profesor Pavel Kolář (59) nechápal, o co jde!

Jeho jméno totiž zneužili internetoví podvodníci nabízející »zázračnou« a notně předraženou mast. Ta měla nemocné lidi zbavit bolestí kloubů. A garantem léku byl právě věhlasný fyzioterapeut, s nímž stránky dokonce přinesly fiktivní rozhovor.

Existuje zázračný všelék, který by řešil vše, co je v inzerátu uvedeno?

Kdyby takový všelék existoval, tak by o něm určitě každý věděl. Změnil by život mnoha lidem. Byl bych první kdo by ho používal. Našich artróz se bohužel žádným všelékem zatím zbavit nemůžeme. Máme pouze prostředky, které mohou zpomalit jejich vývoj.

Jak jste se o rozhovoru, který jste nikdy neudělal, dozvěděl?

Začalo mi volat hodně lidí, zda si lék mají koupit. Nevěděl jsem vůbec o co jde a zpočátku jsem tomu nevěnoval pozornost. Postupně se ale počet volajících stále zvyšoval, tak jsem se dostal k odkazům.

Podniknete právní kroky?

V propagovaném materiálu není pouze moje doporučení, ale i fiktivní rozhovor s vymyšleným novinářem. Fakultní nemocnice v Motole i já osobně jsme podali trestní oznámení. Nejde mi tolik o mě, ale hlavně o lidi, aby na tuto hloupou a klamnou reklamu neslyšeli a nekupovali tak produkt, který jim nabízí falešnou naději.

Co si o podobných praktikách myslíte?

Už delší dobu tu existuje řada podvodníků, kteří zneužívají zranitelnosti hlavně starších lidí. Internetový prostor stále více zaplavují podvodné reklamy, které jsou ovšem čím dál rafinovanější, a tím i nebezpečnější, jelikož se tím do jejich sítí může chytit čím dál větší okruh lidí. Pro člověka bude v dnešním digitálním světe stále těžší se orientovat mezi tím, co je pravda a co cíleně klamná reklama či propaganda. Je to nový trend, který při expanzi digitálního světa zřejmě poroste.

Jaká je rada pro lidi, kteří mají problémy se svým zdravím a ze zoufalství jsou schopni naletět podvodníkům?

Je velmi těžké se tomuto trendu bránit, Webové stránky, na nichž se klamavé reklamy objevují, jsou velmi často registrovány v zahraničí a ani poskytovatelé připojení nemají ze zákona pravomoc tento typ obsahu blokovat. Efektivita bojů proti těmto reklamám je kvůli absenci vhodné legislativy bohužel nízká. Důležité je ověřovat si informace z více zdrojů.