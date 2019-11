Pavel Kolář a jeho zpověď: jak se dívá (nejen) na elitní sportovní pacienty | iSport.cz

Pro mě fenomén Kolář znamená především „životní systém“ se silným filozofickým fundamentem, který kolem sebe buduje a na němž staví. Jeho celostní pojetí neoddělitelnosti individuálního osudu od řádu světa prozrazuje, že není jen fyzioterapeut, ale moudrý muž, psychoterapeut i „duchovní“.

Náš rozhovor by měl být o průniku fyzického a duševního. Proto je má první otázka, zda léčíte více duše, nebo těla? Co je vaším hlavním léčebným nástrojem?

„Moje práce je hodně mezioborová. Je zaměřena na poruchy hybného systému, ale tím má průnik do většiny medicínských oborů – ortopedie, neurologie, imunologie, interny, ale i do psychologie a psychiatrie. Všechny tyto obory souvisí s etiologií pohybových poruch. To, že sportovce bolí záda nebo si natáhne sval, není v diagnostice ani léčbě otázkou jednoho oboru, i když se to tak na první pohled jeví. Je potřeba zohlednit více faktorů.“

Co tím myslíte?

„Dám příklad z dnešního dne. Přišla tenistka se stížností na bolest ramene bez jasné úrazové příčiny. Při anamnéze zjistíte, že před dvěma měsíci zahájila hormonální gynekologickou léčbu, a to zásadně mění úhel pohledu na její problém. Mojí snahou je vytvářet integrační mezioborový pohled na pacienta či sportovce. V tomto kontextu pak samozřejmě nezůstávají stranou ani důvody psychologické a psychiatrické. Chodí k nám mnoho lidí, u nichž hlavním etiologickým faktorem je psychosomatická složka nebo ryze psychologický problém. Do procesu léčby proto musí vstupovat i specialista psycholog a často i psychiatr.“

Pan profesor Véle píše v úvodu Kineziologie, že dobrý fyzioterapeut musí být také dobrý psychoterapeut. Když dovolíte, já bych celý tento rozhovor vedl tak, že jste tak trochu psychoterapeut. Psycholog, mág, šaman… Takže co na tento výrok profesora Véleho říkáte? Je to podle vás pravda?

„Určitě. Pacient je laik a potřebuje mít ve vás důvěru. Psychoterapie musí být součástí veškeré medicínské péče. Celá řada obtíží vychází z chybného náhledu na onemocnění, což bývá povětšinou důsledkem nesprávné komunikace. My jsme na naší lékařské fakultě z těchto důvodů zařadili do curricula nový předmět Komunikační dovednosti. Dám zase malý příklad nedávné kazuistiky.“

Prosím.

„Jednalo se o prostou ženu, která moc k lékařům nechodila a s nemocí a medicínou neměla zkušenosti. Někdy v červnu jí vznikly velké bolesti v zádech. Dostala se akutně na neurologii, kde ji vyšetřili a našli malý