Koubek zpět v bráně Augsburgu: Občas je to harakiri. Řešil odchod?

Momentálně to má Tomáš Koubek do reprezentace daleko

Byl v ústraní. Důvod je zřejmý, polský kolega Rafal Gikiewicz ho odsunul do pozice dvojky. „Ale já jsem nikdy nelpěl na pozornosti,“ upozorní téměř dvoumetrový chlap, jedenáctinásobný reprezentant. „V minulosti jsem se občas dostal na výsluní některými výroky, jinak jsem tišší kluk,“ usměje se gólman Augsburgu.

V posledních dvou utkáních jste přišli o výhru a remízu v závěrečné minutě. Přitom nad Lipskem i Stuttgartem jste vedli. Jste hodně naštvaný?

„První zápasy po návratu jsme měli špičku bundesligy, k tomu v poháru Bayern. Bylo to hrozně rychlé. Vlastně jsem ani nestíhal přemýšlet nad tím, co se děje. Jen po prvním zápase jsem si návrat chvíli užíval. Prohra ve Stuttgartu je jiná, tam jsme hodně chtěli uspět. Doplácíme na to, že máme hodně zraněných hráčů – třeba pravý bek nastupuje na stoperu, občas to je harakiri.“