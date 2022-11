Boxer Polakovič bojoval s drogami, teď má titul: Pomohl psychiatr i přítelkyně

Osmá výhra v řadě mezi profesionály, navíc po skvělém představení v ringu. Pavel Polakovič porazil v titulovém zápase Erika Agateljana 3:0 na body a zůstává domácím suverénem. „Vítězství bylo euforické a jsem za něj moc rád. Je to odrazový můstek k velkému světovému boxu,“ cení si devětadvacetiletý bojovník říjnového triumfu na brněnské akci Tohle je box.

Jak náročné bylo v titulové bitvě zdolat vám dobře známého soka Erika Agateljana?

„Zápas byl fyzicky hodně náročný. Byl jsem šťastný, že to tak dopadlo. Ani jsem nečekal, že vítězství bude tak jednoznačné. Všechno se povedlo a sedlo si, jak mělo. Byl jsem připravený na to, abych ho porazil. Avizoval jsem, že zápas bude velký. Myslím, že na české půdě jsme dlouho takový neviděli. Odehrával se ve vysokém tempu, což jsme s trenérem naplánovali.“

Během kariéry jste se čtyřikrát stal mistrem republiky mezi amatéry, snil jste o olympijské medaili. Co bylo impulzem pro přechod do profiringu?

„Po evropské kvalifikaci do Tokia jsem byl dost zklamaný, protože to nevyšlo. Pokazilo se dost věcí. Byl jsem ve váhové kategorii do 63 kg a projížděli jsme kempy. V reprezentaci to z mého pohledu ale nefungovalo vůbec dobře. Tým boxerů okolo nás nebyl dostačující – neposouvalo mě to psychicky, neměl jsem dobrou mentální přípravu. Já jsem typ boxera, který potřebuje být mentálně v pořádku, aby dokázal dělat velké výsledky, což se nepovedlo. Nakonec jsem musel boxovat o váhu výš – na turnaji, který byl pro mě nejdůležitější v životě. Byla to hloupost, špatné rozhodnutí. Tím pádem jsem v kvalifikaci vypadl s borcem z Bosny a Hercegoviny (s Adamem Fetahovičem ve váze do 69 kg).“

Pavel Polakovič Narozen: 5. května 1993 (29 let)

Stáj: Patron Boxing

Váhová kategorie: 63,5 kg

Trenéři: Mário Baláž, Michal Vančura, Antonín Hauer

Úspěchy: vítěz mnoha mezinárodních turnajů, účastník kvalifikace na OH, 4 x MČR mužů (2011, 2015, 2017, 2019)

Zajímavost: je synem Pavola Polakoviče, devítinásobného mistra republiky, reprezentanta a účastníka olympijských her v Atlantě

Charakteristika: patří mezi boxery s vytříbenou technikou, v ringu se vyznačuje postřehem, přesným pohybem a výborným timingem

Byla to těžká rána?

„Ano, musel jsem sáhnout po změně, protože už jsem nechtěl čekat na další olympijský cyklus. Oslovil mě Pavel Šorm, manažer Patron Boxing, a domluvili jsme se na spolupráci. Na amatérský box jsem zanevřel. Chtěl jsem nový cíl a nakonec se to povedlo. Teď jdu po cestě, kterou jsme si vytyčili, a vypadá to dobře.“

Jak moc odlišné jsou světy amatérského a profesionálního boxu?

„Velký rozdíl je v tom, že profesionální box je byznys. Je víc viditelný ve světě, ale i tady v Česku. Všichni víme, že další sporty jsou oproti amatérskému boxu víc dotované. Ten profesionální je teď na vzestupu i díky MMA. Máme