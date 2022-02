Síla týmů na ZOH: diamant Power, dánský beton i Rusové s jediným cílem

Největší síla hokejových týmů na ZOH v Pekingu? Třeba kanadský diamant Power, silní čeští centři či nezměrná zkušenost u Finů • FOTO: koláž iSport.cz Čekání je u konce. Od středečního dopoledne jdou na olympiádě v Pekingu do akce i mužské hokejové reprezentace. Všechna mužstva včetně českého nároďáku mají zbraň, která je může na Hrách zdobit. Platí to také o domácí Číně, která díky naturalizovaným hráčům nebude k smíchu. V článku iSport.cz si přečtěte o jednotlivých účastnících olympijského turnaje a jejich největších přednostech, ze kterých budou podle deníku Sport těžit.

Kanada Měří skoro dva metry, váží sto kilo, je jedničkou posledního draftu a měl by se stát hvězdou NHL. Sledujte obránce Owena Powera, mohl by se v Pekingu blýskat jako diamant. Není to Kanada B, spíš Kanada F, ale to není urážka, spíš důkaz, jak brutální má země sílu. Kapitánem je vítěz olympiády, Stanley Cupu a MS Eric Staal.

USA Bude to velká poznávací lekce pro všechny, kteří říkají, že se na univerzitách v USA hraje mládežnický hokej. Nehraje. Z NCAA je ve výběru USA 15 hokejistů, hvězdou by mohl být Matty Beniers, dvojka posledního draftu. Talent doplňují hvězdy evropských týmů Ken Agostino z Novgorodu či Brian O‘Neill z Jokeritu.

Německo Před čtyřmi roky předvedlo senzační jízdu až do finále. Nic se ale nezměnilo, teď nic podobného taky nečekáte. Zpátky v Evropě je po třech letech Dominik Kahun, který se v zámoří nestal hvězdou. Evropa mu sedí víc, válí ve Švýcarsku. Skoro 500 zápasů v NHL odehrál Tobias Rieder, další útočník. Tihle dva by měli zářit.

Čína Tím, že naplnila soupisku 15 hráči, kteří se narodili v Americe nebo v Rusku, nebude k smíchu. Navíc nikdo nesmí podceňovat fakt, že tým spolu hrál KHL za Kunlun. Teď jen převlékne dresy, takže nepůjde o nějakou sebranku, která se lepí na poslední chvíli. Že tam Číňané klíčové role nedostanou? Fakt, který IIHF zkrátka povolila.

Rusko Absence hvězd NHL jim zase hraje do karet. Obhájce zlata je i po čtyřech letech největším favoritem, do Pekingu veze 7 účastníků poslední olympiády, Vjačeslav Vojnov míří už na své třetí Hry. Dominance se čeká od Nikity Guseva a hlavně od bodové mašiny z KHL Vadima Šipačjova. Sborná má jediný cíl: buď zlato, nebo nic.

Česko Když Česko dominovalo na světové scéně, mělo vždycky výjimečné centry. Když vidíte sestavu David Krejčí, Jan Kovář, Lukáš Sedlák? Hráli by první dvě formace ve všech týmech na turnaji, to ne vždy šlo říct. V útoku by měl mít tým velkou sílu. Handicapem by mohlo být, že se hraje na úzkém hřišti, bude rozhodovat rychlost. Cesta za snem: Bez medaile to bude zklamání, říká David Krejčí

Švýcarsko Parta okolo matadora Andrése Ambühla (38 let), jenž míří už na svou pátou olympiádu, má vysoké cíle. Výběr složený výhradně z domácí soutěže bude chtít rozšířit medailovou sbírku, ve které má dosud dva bronzy z první poloviny 20. století. Švýcarům také pomohla absence zámořských hvězd, v Evropě soustředí velkou kvalitu.

Dánsko Vybaví se vám ještě poslední MS? Tam to nebyl žádný dánský dynamit, ale dánský beton. Teď to bude úplně to samé. Hodně obětavý tým, který poslouchá svého kouče, nic se nezmění. Musíte se připravit, že pro góly si musíte dojít do brankoviště, kde to bude šeredně bolet. Dánové mají i dost šikovných hráčů s minulostí v NHL.

Finsko Finští trenéři se před výběrem sestavy nejspíš řídili jediným pravidlem: máš hodně odehráno a je ti přes 30 let? Pak vítej na palubě! Tým Suomi je nesmírně zkušený, tady se žádné experimenty neprováděly. Hlavním jménem je útočník Valtteri Filppula, který má na kontě přes 1000 zápasů v NHL a ujme se role finského kapitána.

Švédsko Do kabiny se vedle sebe posadí sedm mistrů světa. Mezi nimi i útočník Markus Krüger, jenž se v případě zlaté medaile z olympiády stane třicátým členem tzv. Triple Gold Clubu pro hráče, kteří ovládli MS, Stanley Cup a ZOH. Švédové tradičně patří k největším favoritům, doma i v jiných evropských soutěžích mají kde brát.

Slovensko Zajímavý celek. Zatažené mraky z posledních let se trochu roztrhaly, východní sousedé mohou překvapit. I nadále drží notu ze světových šampionátů, do výběru se dostali i supertalentovaní mladíčci Šimon Nemec, Samuel Kňažko a Juraj Slafkovský. Navíc nemají hrát žádné okrajové role. Českou extraligu reprezentuje 10 zástupců.