Puskarčíková s přítelem vyrazila na další dovolenou: Pohroma hned po příletu

Po ukončení biatlonové kariéry by mohla bývalá česká reprezentantka Eva Puskarčíková z fleku napsat cestopis! Sotva se totiž vrátila z dovolené ve Vietnamu už opět je na cestách. Tentokrát se svým italským přítelem vyrazila za velkou louži, a ani teď se výlet bývalého biatlonového páru neobešel bez nevšedních zážitků, kterými Eva začala bavit fanoušky ledva s ní letadlo dosedlo v New Yorku...

Samotný let se jevil idylicky. Puskarčíková se fanouškům pochlubila, že letadlo bylo prázdné a tak si mohli s Thomasem dokonce i na chvíli zdřímnout. „Zima jak v p**eli, vítr, takže vlasy všude,“ připsala Puskarčíková k fotce ze slavného Times Square.

Přesto, že ani tentokrát neztratila úsměv, jak sama přiznala, první chvíle v New Yorku trochu protrpěla. „Pak jsem na sebe převrhla pizzu, když jsem si ji vyzvedávala u okénka. Únava, první check na 1, ale pak už jsem brblala, že chci jít spát,“ postěžovala si bývalá česká biatlonistka.

Z dalších příspěvků je ale znát, že si Eva i s přítelem výlet do Ameriky moc užívají. Společně vyrazili například do proslulého Central Parku a také navštívili Brooklynský most, ze kterého přidali nádherné záběry. Vzhledem k tomu, že bývalá biatlonová šampionka obvykle na výletech sbírá jeden zážitek za druhým, vypadá to, že i nyní se fanoušci mohou těšit na hromadu zajímavých příhod.