Ovečkin v klubu 800: Rus po hattricku vstoupil mezi trio nesmrtelných

Kapitán Capitals Alexander Ovečkin drží neobvyklou bilanci, v posledních zápasech střílí góly hlavně do prázdné branky • Reuters

Ruský útočník Alexander Ovečkin zakončuje do prázdné branky • ČTK / AP / Matt Slocum

Alexandr Ovečkin se dostal do klubu 800: v gólech jsou před ním jen dva borci • Koláž iSport.cz

Byli dlouho jen dva. Wayne Gretzky a Gordie Howe, dva nesmrtelní velikáni. Jako jediní překonali metu 800 branek v NHL. V noci na středu se k nim přidala třetí legenda. Alexandr Ovečkin to udělal stylově, jak má ve zvyku. Chyběly mu tři trefy, tak na ledě Chicaga nastřílel hattrick a pomohl Capitals k výhře 7:3. „Skvělé. Je to obrovské číslo,“ usmíval se 37letý ruský kanonýr. Jeden gól mu teď schází, aby dohnal Howea. A reálně bude v ohrožení i Gretzkyho rekord (894).

Je to mimořádné společenství. Dva kanadští titáni a ruský hokejový car. Alexandr Ovečkin potřeboval na 800 branek 1305 utkání. Gordie Howe si připsal 801 gólů v 1767 duelech. Rekordman Wayne Gretzky stihl 894 tref v 1487 zápasech.

„Je mi obrovskou ctí být spojený se jmény, jako je Howe a Gretzky,“ řekl Ovečkin po zdolání historického milníku. Nebyla to jen fráze. Bylo na něm znát, jak hodně na magickou metu myslel. Užíval si, že u toho mohl mít manželku s dětmi a zbytek rodiny ho sledoval doma v Rusku.

„Od chvíle, kdy jako malý začnete hrát hokej, je to ta nejlepší společnost, jakou si dokážete představit. Jsem teprve třetí hráč, který toho dosáhl,“ kroutil hlavou a usmíval se. „Bez podpory rodiny, fanoušků, spoluhráčů a celého klubu bych to ale nikdy nedokázal,“ děkoval jubilant.

Už teď se řadí mezi největší legendy, v NHL pálí puky do sítě s neskutečnou kadencí od roku 2005. V sedmatřiceti letech má v sobě pořád velkého bojovníka, miluje střílet góly a vyhrávat.

Do elitního klubu střelců se značkou 800 evidentně spěchal. Před začátkem zápasu tušil, že zrovna tenhle večer v Chicagu bude speciální. „Už na rozbruslení jsem cítil výjimečnou energii. Vím, že mě fanoušci sledují a chtějí vidět historické okamžiky,“ líčil Ovečkin. A jeden jim hned doručil.

Když ve třetí třetině završil hattrick, arénou United Center projela elektrizující atmosféra, bouřili i fanoušci domácích Blackhawks. Co na tom, že smějící se Ovečkin zrovna zvýšil vedení Capitals na 5:2. Důležitější bylo, že všichni mohli být u výjimečného momentu.

Howe, Gretzky, Ovečkin. Tři velikáni a jedno magické číslo: 800.

Na led začaly padat čepice. Na znamení 29. Ovečkinova hattricku v kariéře (i v této statistice patří v NHL mezi nejlepší). Ale hlavně kvůli jubilejní trefě.

„Musím ocenit chicagské fanoušky, že i oni vyvolávali moje jméno a házeli na led kšiltovky,“ zmínil šťastný Ovečkin. V posledních měsících to totiž nebývalo vždy zvykem.

Od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině je přijímán ve světě rozporuplně. Proto, že jako dlouholetý podporovatel ruského prezidenta Vladimira Putina vojenskou agresi své země veřejně neodsoudil. Vyzval sice, ať válka skončí, ale třeba fotku s Putinem má stále jako profilovku na svém instagramovém účtu. To mu spousta lidí, včetně hokejových fanoušků, nemůže zapomenout.

Někdy tak na něho v arénách pískají, tak jako před pár dny. Ve Winnipegu měli na tribunách někteří diváci i ukrajinské vlajky, se kterými mávali na ruskou hvězdu.

Hodně je mu také předhazováno, že góly často střílí do prázdné klece soupeře, který hraje v závěru zápasu bez brankáře. A má tak ulehčenou práci. V sezoně se takto trefil už pětkrát, v předchozím ročníku dokonce vyrovnal rekord Pavla Bureho s devíti „snadnými“ zásahy.

V Chicagu se ale řešil jen nesmrtelný sportovní odkaz skvělého hokejisty a kanonýra.

„Je to neuvěřitelný úspěch. Má za sebou fantastickou kariéru,“ prohodil obdivně kouč Capitals Peter Laviolette. „Když dáte v kariéře dvě stě gólů, už to se považuje za parádní věc. Ale osm set? To už je vážně něco. Všichni jsme za Alexe šťastní. A jsme na něj hrdí.“

Jisté je teď jen jedno. Hladový Ovečkin pojede dál.

Třetím gólem proti Chicagu zaokrouhlil počet zásahů v sezoně na dvacet. Stal se teprve třetím hráčem v historii NHL, který vstřelil alespoň 20 branek v 18 sezonách za sebou, před ním to dokázali jen Brendan Shanahan (19) a Gordie Howe (22).

Právě jeho má Rus v plánu co nejdřív překonat v celkovém součtu, chybí mu jediný gól. A pak už před ním bude jen nedostižný Wayne Gretzky, jenž má na kontě 894 tref. I když, nedostižný…

Ovečkin devětkrát získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy, devětkrát také překonal v sezoně hranici 50 branek. Pokud by se mu to povedlo i v aktuálním ročníku, může být minimálně na čísle 830. A na Gretzkyho by mu chybělo už „jen“ 64 gólů.

V příští sezoně by rekord slavného Kanaďana ještě měl odolat. Ale v ročníku 2024/25 by mohlo dojít k výměně v čele. Už není nic nemožné.

Smlouvu s Capitals má až do léta 2026, ve výkonnosti nepolevuje. Každý ví, jak nebezpečným střelcem je, odkud a jak s oblibou pálí. Ale stejně nachází s neuvěřitelnou rychlostí a spolehlivostí cíl. Jistě, góly dává i do prázdné branky. V historickém pořadí téhle statistiky je druhý (53). A teď hádejte, kdo je první? Ano, Gretzky (56). Jeho podíl na celkovém součtu činí 6,26 %, u Ovečkina nyní 6,65 %. Takže si nemají co vyčítat.

Alexandr Veliký je prostě připraven stát se tím úplně největším, nejlepším střelcem všech dob.