Hororový let uruguayských ragbistů: Po havárii přežili i díky masu mrtvých hráčů!

Byli studenty a nadějnými sportovci a zdálo se, že mají před sebou šťastný život. Při cestě uruguayských ragbistů a jejich rodinných příslušníků z Montevidea na zápas do Chile v říjnu 1972 však jejich letadlo před 50 lety, 13. října 1972, havarovalo v Andách. Katastrofu ze 45 lidí na palubě přežilo 27 z nich. Po dlouhých více než 70 dnech pobytu v extrémních podmínkách velehor se ale záchrany dočkalo jen 16 trosečníků. Ti přežili i díky tomu, že se živili ostatky mrtvých kamarádů.

Letadlo se zřítilo nad pustou částí And na argentinsko-chilském pomezí asi 4200 metrů nad mořem poté, co pilot kvůli špatnému počasí mylně odhadl výšku a narazil do hory. Stroj se roztrhl, pád trosek ale naštěstí ztlumila silná vrstva sněhu. Někteří lidé zemřeli hned při nárazu, další pak v následujících dnech, osm z nich (včetně poslední z pěti žen na palubě) navíc později zavalila lavina.

Přeživší zpočátku v nepřehledném terénu čekali na pomoc, ranou však pro ně byly informace z malého rádia. Jelikož již není naděje na záchranu, hledání bylo ukončeno, doslechli se. Muži proto začali pracovat na záchraně. Osazenstvo nakonec rozhodlo, že tři členové - Nando Parrado, Roberto Canessa a Antonio Vizintín - se pokusí přejít Andy a přivést pomoc. Po dvou měsících od pádu letadla trojice vyrazila. Brzy ale zjistili, že jsou úplně jinde, než mysleli, a že jejich cesta za záchranou bude mnohem delší.

Nejzmoženější Vizintín jim proto nechal své zásoby a rozhodl se vrátit k ostatním, aby se v případě krachu první expedice mohl vydat jiným směrem. Parradovi (dnes 73 let) a Canessovi (69 let) trvalo deset dní a asi 70 kilometrů, než se dostali do Chile a narazili tam na pastevce Sergia Catalána, který jim dal najíst a zalarmoval úřady. Poté byl zachráněn zbytek posádky. Návrat do civilizace byl senzací.

Havárie je spjata s drsnými okolnostmi, kdy přeživší překročili jedno z nejsilnějších civilizačních tabu. V důsledku naprosté absence jídla se totiž rozhodli, že pozřou těla zemřelých. Příběh uruguayských ragbistů, symbol lidské touhy po životě, se stal předlohou pro několik knih a filmů, z nichž asi nejznámější je americký snímek z roku 1993 s názvem Přežít (Alive: The Miracle of the Andes).