Střet králů! V derby se utkají střelci Lakatoš a Růžička: kdo v čem vyniká?

Dáte jim kousek prostoru a nekompromisně udeří. Nebo připraví exkluzivní gólovku pro spoluhráče. Vítkovický Dominik Lakatoš (25) a třinecký Martin Růžička (37) jsou s 31 body na prvních dvou místech bodování Tipsport extraligy. Před vyprodanou Ostravar Arenou ve čtvrtek povedou své týmy do jiskřivého derby (17.30). V čem jsou si podobní? Co je odlišuje?

Společných faktorů mají Dominik Lakatoš a Martin Růžička poměrně hodně. Oba jsou bodoví. Góly dávají, stejně tak je umí i šikovně připravit. Další pojítko? Ne, že by se jim nechtělo bránit, ale bleskové přepínání do obrany a hokej ve stylu „safety first“, nejsou jejich nejsilnější stránkou.

Největší rozdíl? Věk a zkušenosti. Trefně to popsal vítkovický trenér Miloš Holaň. „Zrovna Martin Růžička o tom měl nedávno vynikající rozhovor ve Sportu,“ připomněl vítkovický kouč. „Když byl mladší, chtěl dávat góly a být pořád na ledě. Věkem vyzrál. Ví, o čem hokej je a že na konci je pohár, ne osobní statistiky. Abych řekl pravdu, ještě nejsem přesvědčen, že všichni naši kluci to mají v hlavě takhle srovnané. Někteří ano, ale všichni ne, což je práce pro nás, trenéry.“

Ne, že by tím Holaň přímo ukazoval na Lakatoše. Rtuťovitý útočník ale sám dobře ví, kde má ještě rezervy. „Pokud se nám povede dostat do všech hráčů to, o čem mluvil Martin Růžička, pak můžeme uspět,“ přitakal Holaň.

Analytickým pohledem mají Lakatoš i Růžička podobná čísla. Ve hře pět na pět s nimi na ledě Vítkovice i Třinec soupeře pravidelně přehrávají. Podobná čísla vykazují i ve výstupech z defenzivního pásma a vstupech do ofenzivního. Oba dominují v přesilovkách.

Jsou v nich hodně střelecky aktivní (Lakatoš 26,3 střely na branku za 60 minut hry v přesilovce, Růžička 21,9). Třinecký matador k tomu přidává i nadstavbu v podobě vytváření šancí. V početní výhodě má v přepočtu na 60 minut 27,7 přihrávek na střelu. Lakatoš je na čísle 14,0.

Rozdíl lze najít při střelbě ze slotu, nejnebezpečnějšího prostoru. Lakatoš vyslal při hře pěti proti pěti už 97 střel. Ze slotu jich bylo 32 (33 %). Růžička má z 89 pokusů 46 ze slotu (52 %). Zjednodušeně: matador „nerad“ střílí kdesi od mantinelů nebo od modré. Na druhou stranu, ze slotu se oba trefili dvakrát. Metriku xG (očekávaných gólů ze slotu) má Růžička 4,42. Lakatoš 2,7.

Gólově nejúdernější jsou v posledních deseti minutách duelů. Lakatoš takhle nasázel už sedm branek, Růžička pět.

Co je zajímavé, Lakatoš aktuálně drží zatím svůj nejdelší gólový půst. Na suchu je už osm zápasů. Boduje (0+6), jenže co se po zranění vrátil Peter Mueller (8 zápasů - 6+4), netrefil se. To platí i pro dosavadní duely proti Třinci (Lakatoš 0, Růžička 1+1). Vítkovičtí ovšem na půdě soupeře dvakrát vyhráli (5:3 a 2:1sn), takže ho to tolik trápit nemusí.

„Věřím, že doma bude vyprodáno, ale my nesmíme obecenstvu podlehnout za každou cenu,“ připomněl trenér Holaň. „Klíčová bude disciplína, protože přesilovky má Třinec vynikající. Každý si bude muset hrábnout na dno, o jednotlivcích to rozhodně nebude.“

Dominik Lakatoš vs. Martin Růžička Vítkovice Kluby Třinec 25 Věk 37 13 Góly 14 18 Asistence 17 1,07 Bodový průměr 1,11 106 Střely 88 12,26 % Úspěšnost střelby 15,91 % 1 Hattricky 0 2 Vítězné góly 2 20 % (1/5) Úspěšnost nájezdů 25 % (1/4) 20 Trestné minuty 10 11 Plus/minus 7

