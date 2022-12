Měl být Procházka výš?

Jako na horské dráze. Zhruba takhle by se dal popsat rok 2022 v podání zápasníka MMA Jiřího Procházky (30). V létě se ocitl na vrcholu svého sportu, když jako první Čech v historii získal mistrovský pás UFC. Euforii ale v září vystřídal rozchod s letitou partnerkou Kamilou, a tak na předávání cen dorazil sám. Na konci listopadu si navíc zranil rameno a dobrovolně se vzdal vybojovaného pásu. Teď už ale dělá vše proto, aby si jej mohl rychle vzít zpět.

»BJP« se nakonec umístil z desítky nominovaných na poslední příčce a nutno říct, že jde asi o nejdiskutovanější umístění posledních let. Jak k němu došlo? Procházka získal třetí nejvyšší počet prvních míst, zároveň ale posbíral i nejvyšší počet desátých příček a ve finálovém hlasování tak coby nováček skončil celkově až poslední.

Šampion UFC touží být samozřejmě ještě výš. "Mám o svém umístění ve sportovních žebříčcích ty nejvyšší mety. To ale musí uznat ti, kteří to hodnotí a právoplatně to uznat. Myslím, že je tady ještě velké neseznámení se s tímto nádherným sportem," uvedl . "Ti lidé, co to hodnotí, musí být maximálně seznámení s tím, co to obnáší. Musí vědět, co zahrnuje příprava, souboj a musí být na těchto kláních. Věřím, že si tento sport zaslouží být jedině na prvních místech. Já si ale jedu své a neohlížím se na to, kdo mě kam umístil. Svou hodnotu znám a to je pro mě stěžejní," uzavřel.