Biatlonisty čeká drsný vánoční režim: Překvapivý krok Davidové a Krčmáře!

Žádné vyvalování se nekoná! Běžní smrtelníci pojídají tou dobou cukroví a koukají na pohádky. České biatlonisty ale čeká na Štědrý den mnohem akčnější program. A zatímco někteří budou moci být během svátků alespoň poblíž svého domova, například Markéta Davidová a Michal Krčmář budou stovky kilometrů daleko od České republiky!

Trenér mužů byl mírnější. Michael Málek dal totiž svým svěřencům na Štědrý den volno. Naopak Egil Gjelland nedovolí svým svěřenkyním zahálet ani na Vánoce a zatímco většina Čechů bude zobat cukroví a čekat na svou oblíbenou pohádku, Češky čeká dvouhodinový klasický trénink.

Na Boží hod už se zpátky do zimy vydají i muži, které čeká lyže, a stejně jako ženy i suchá střelba. A tréninku se samozřejmě nevyhnou biatlonisté ani 26. prosince.

Trénink žen

24. prosince: zhruba 2 hodiny klasiky

25. prosince: 1,5 hodiny bruslení, odpoledne suchá střelba

26. prosince: 4 × 2 km ve vysoké intenzitě se čtyřmi položkami (jako v závodě), odpoledne posilovna

Trénink mužů

24. prosince: volno

25. prosince: 1,5 hodiny na lyžích, suchá střelba

26. prosince: 8 × 7 min ve střední intenzitě se střelbou, odpoledne posilovna

Výhodou je, že čeští reprezentanti během svátků mohou trénovat individuálně. A zatímco řada z nich trénuje doma, někteří vyrazí do zahraničí. Lucie Charvátová bude tradičně v rakouském Seefeldu a Markéta Davidová i Michal Krčmář odcestují do Pokljuky. Tam už ostatně také hvězda mužského týmu dva dny před Vánocemi spolu se svou rodinou odcestovala.

„Malý ještě nemá z Vánoc rozum, takže jsme se s přítelkyní rozhodli, že vyrazíme na hory. Pokljuka se nabízela tím, že je tam následující Světový pohár a jde to zkombinovat i s exhibicí na Schalke díky dobrému leteckému spojení mezi Lublaní a Düsseldorfem,“ popsal Krčmář pro biatlonový web důvod, proč volba padla právě na slovinské město.

„Na Pokljuce budu mít klid na přípravu a ve volných chvílích se můžu věnovat rodině. Zkusím se oprostit od biatlonu a odpočinout si i psychicky. Role otce je pro mě nová, opravdu se mi po Viktorovi stýská, takže se obrovsky těším na to, že budeme spolu,“ liboval si biatlonista, který si tradiční českou atmosféru Vánoc do Slovinska moc nepřenese.

„Přítelkyně říkala, že upeče linecké a perníčky. Přitom jsem jí říkal, že nemusí dělat nic, já stejně musím držet přes svátky linii,“ smál se Krčmář. „Malému jsme koupili vánoční pyžamo se sobem, toho vyzdobíme. A od naší masérky Klárky, která se zabývá ruční výrobou, jsem si koupil dvě svíčky, aby nám trochu vytvořily vánoční atmosféru. Možná si na Pokljuce utrhneme nějakou větev a lehce ji nazdobíme.“

Davidová se cukroví bránit nebude

Ani Markéta Davidová nebude v Pokljuce sama. Po Štědrém dni tam odcestuje se svým přítelem: „Čeká mě pár dní doma, takže si užiju Vánoce s rodinou a ráda bych viděla i kamarády. Vždycky jsou na prvním místě sportovní povinnosti, tomu se snažím všechno uzpůsobit,“ přiznává.

Přesto budou nejspíš letošní svátky přece jen lepší než ty loňské: „Poslední dva roky byly kvůli covidu specifické, to jsem se skoro s nikým nevídala. Letos to bude, doufám, malinko volnější, ale pořád si musíme dávat pozor. Budu se snažit odpočívat a užívat si ty chvíle na sněhu, kdy to můžu brát jako zábavu.“

A přesto, že ani Markéta nepočítá s velkou vánoční ozdobou, narozdíl od Krčmáře si ale sladké nejspíš se svým partnerem na cestu přibalí:„Budu ráda, když se vejdeme do auta. Nějaké cukroví asi jo, ale stromeček ne,“