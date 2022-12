Ledecká povstala pro legendy, bude fandit Spartě. Kratochvílová radila

„Já jsem povstala, protože mi připadá, že kdo jiný by si zasloužil potlesk vestoje. Tyhle legendy by si zasloužily daleko víc. Zasloužily by si, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Jsem ráda, že si je Sportovec roku připomíná,“ vysvětlila Ledecká.

Špotáková se na vyhlašování dostala ve své rozlučkové sezoně díky bronzové medaili na evropském šampionátu v Mnichově. Kratochvílová už v roce 2013 získala cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu. Tentokrát dostala Cenu Národní sportovní agentury za oddanost sportu. Na tiskovce se potom sešla s devatenáctiletým plavcem Danielem Gracíkem, který letos získal dvě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa a byl vyhlášen Juniorem roku.

„Jeho všechno čeká. Jen bych mu chtěla říct, že někdy to nejde, jak si to všichni představí. Teď je taková doba, že mladí lidi by chtěli všechno hned a všechno to nejde. Já se těším, že za pár let budeš někde hodně dobře plavat a někdy si možná vzpomeneš na moje slova, že to není jednoduché,“ poradila Kratochvílová mladému plavci.

Zástupce hokejové reprezentace Michal Kempný, který se letos vrátil do extraligy po sedmi letech v zámoří, se chystá na tradiční české Vánoce. Hned den po Štědrém dnu ale se Spartou na Spenglerův pohár v Davosu.

„Já budu koukat na tu Spartu a fandit,“ usmála se Ledecká při představě svých Vánoc. „Poprvé za svůj život mám všechny dárky už teď. Měla čas to nashromáždit, nemám to zabalený, myslím, že to dobře dopadne.“

Sportovci roku podle Ester Ledecké