Vánoce u Ledecké: elektronickou tužkou rozdělili úkoly. Kapra si nedá

Zranění klíční kosti sice nepustí sněhovou univerzálku Ester Ledeckou na svahy, díky němu ale zase zvládla úplně jinou přípravu na Vánoce. „Je to snad poprvé, kdy jsem si dokázala užít předvánoční atmosféru,“ přiznala před vyhlašováním novinářské ankety Sportovec roku 2022, kterou ovládla. Jí se u Ledeckých ryby? A co koncert táty Janka?

Z tréninku na závod, z jednoho kontinentu na druhý, z jedné země do další. Takový byl v posledních letech adventní čas trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké. Kromě lyžařských středisek často měnila i disciplíny. Letos ale bylo všechno jinak. Zranění klíční kosti a dvě operace ji zatím na svahy nepustily, a tak letos prožila úplně jiné přípravy na Vánoce.

„Je to snad poprvé, kdy jsem si dokázala užít předvánoční atmosféru, pokoukat se po světýlkách, naladit se. Dokonce jsem v úterý stihla i Jankův koncert. Bylo to docela spontánní, ale super. Měl ho v Praze v Doupěti, tak jsem si řekla, že se musím jít podívat. To mě taky vánočně naladilo. A asi úplně poprvé za kariéru zažívám, že mám všechny dárky už pár dní před Štědrým dnem,“ pochlubila se Ledecká ve středu s tím, že balení dárků ji ještě čeká.

Jinak se ale věnovala hlavně rekonvalescenci, a tak nedostala ani příliš vánočních úkolů. „Ve středu jsme měli rodinný sněm, kde jsme si řekli, kdo přinese jaké kapry, do jaké rodiny půjdou hlavy kaprů, aby se udělala polévka. Prostě s elektronickou tužkou jsme si rozebrali, kdo má co za povinnosti. Já naštěstí žádné nemám, protože všichni ví, že neumím vařit, takže já budu potom jenom jíst,“ smála se sedmadvacetiletá lyžařka a snowboardistka.

Ona sama si ale prý kapra nedá. „Děláme i lososa, jdeme po rybách.“

Jako každý jiný si i ona dopřeje během svátků pohádky a vánoční filmy. „Pohádky miluju. Nejradši mám tu jménem Santa Claus, kde hraje Tim Allen. Pak mám taky ráda Christmas Holidays (Vánoční prázdniny). Oba jsou to staré filmy. A z českých? Asi Popelku,“ zapřemýšlí chvílí nad domácí pohádkovou produkcí.

Dřív pomáhala babičce s vykrajováním cukroví, což letos ale nestihla. „Byla jsem v Londýně a babička se rozhodla, že to udělá dřív, protože to chtěla mít všechno připravené. Možná budu něco válet nebo zdobit, to nevím. Třeba mě ještě povolají. Jsem ve startovním bloku, kdyby něco potřebovali, vyjedu. Teď na to mám čas,“ prohlásila tři dny před Štědrým dnem.

Během doby, kdy mohla jen v posilovně cvičit nohy, zvládla i další důležitou věc. „Mohla jsem teď dohánět školu, Vysokou školu finanční a správní. Někdy v příštím roce bych ji už chtěla uzavřít, udělat státnice, napsat diplomku,“ plánovala Ledecká.