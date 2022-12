Trenér biatlonistů Emmons: Kluci řešili chyby, ne to dobré. A to je blbost

Ještě v minulých sezonách byl on střeleckým trenérem amerických biatlonistů a ona zase pomáhala těm českým, především tedy mladším závodníkům. Řeč je o manželích Matthewovi a Kateřině Emmonsových. Od této sezony už ale stojí Matt za českým dalekohledem a pomáhá se střelbou Štvrteckému a spol. A nese to své ovoce. „Matt mi hodně pomohl, zvedl mi sebevědomí,“ pochvaloval si Čech po úspěšném sprintu. Jak to Emmons dokázal a jak velká rodina zvládá, když táta není doma?

Každého, kdo s ním není příliš v kontaktu, překvapí jeho parádní čeština. Byť Američan, žije Matthew Emmons, bývalý sportovní střelec a olympijský vítěz, nedaleko od Plzně se svou ženou Kateřinou. Ta také získala na olympiádě zlatou medaili, nyní se ale hlavně stará o jejich čtyři děti. I proto nebylo pro Matta jednoduché rozhodování, když dostal nabídku od českých biatlonistů. S Američany totiž tolik necestoval. „Teď je toho dost navíc, takže je to těžké, ale snažíme se,“ prozradil v rozhovoru pro deníky Sport a MfDnes.

Co vám řekla manželka, když jste jí oznámil, že byste mohl trénovat Čechy?

„Diskutovali jsme to, když to byla úplná novinka, někdy v březnu. Bylo těžké rozhodnout se. Je to stejná práce, jsem mimo domov, což není úplně jednoduché, když máme čtyři děti. Samozřejmě když jsem doma, snažím se dělat, co můžu. Ale i tak to hlavně pro Kačku není jednoduché. Ale na druhou stranu mi řekla: Ti kluci jsou fakt super, bude se ti to hodně líbit. I já jsem je tak nějak znal, tak jsem si říkal, že to bude dobré. A opravdu to tak je.“

Zvládá to manželka, když jste pryč?

„Určitě to zvládá, ale je to těžké.“

Když byste měl srovnat práci s americkým a českým týmem, jak moc se liší to, jak často jste pryč?

„S Američany jsem