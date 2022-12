Mám ho malýho! Fotbalový bavič Petr Švancara to rozjel při natáčení

„Mám malý stan.“ Pěvci Matuška se Štědrým s tímhle songem pronikli mezi evergreeny. Šprýmař Petr Švancara (45) nadhazuje publiku, že se svým nevelkým přirozením nepronikne nikam…

Fotbalový pábitel a bavič »Švanci« to s gustem rozjel při natáčení silvestrovského vydání tuze povedeného pořadu 7 pádů Honzy Dědka (31. prosince ve 21:10 na Primě).

Pardon za tělo

Moderátora zaskočil, když přišel na scénu s obnaženou hrudí. „Tak dlouho jsme vybírali košili, až jsme nevybrali žádnou. Omlouvám se za to tělo všem trenérům,“ vysvětloval rozesmátý Švancara ošacený pouze od pasu dolů. Někdejší plejer Slavie a brněnské Zbrojovky pak odzbrojil diváky fotkou z oblíbené sauny, kde na sobě pochopitelně nemá zhola nic. Být na Adama a ukázat to světu mu zkrátka pranic nevadí a rozšafně promluvil o tom, co na obrázku svírají jeho ruce složené v klíně.

Zvykl si na něj

„Všimněte si, hlavně dámy, není tak velkej,“ naznačil, že k zakrytí mužství by mu stačila jedna dlaň. „Ale co už, no. Už to tak je. Bůh někomu přidá, někomu ne. Nemám s tím problém, už jsem si na něho zvykl,“ dodal vtipálek Petr Švancara. No jistě, hlavně že je »s ním« spokojená manželka Kamila a na všechno ostatní jsou tady »Švanciho« pověstné legrácky…