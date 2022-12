Nové cenovky po MS: Mbappé sesadil Haalanda, Álvarez dohnal Messiho

Video se připravuje ... Ve výkladní skříni světového fotbalu se po šampionátu v Kataru měnily cenovky... Respektovaný server Transfermarkt, který sleduje hodnotu hráčů, se zaměřil na ty, kteří v Kataru zazářili a připoutali pozornost celé planety, což se odrazilo na vzestupu jejich tržní hodnoty. Nejlepší střelec Kylian Mbappé ji navýšil bezmála o půl miliardy korun a nyní činí 4,36 miliardy. Tím se zároveň (znovu) stal světovou jedničkou místo Nora Erlinga Haalanda. Skokanem roku je ovšem Argentinec Enzo Fernández, jehož cena stoupla o stejnou cifru jako u Mbappého. I krajan Julián Álvarez zaznamenal progres o více než 400 milionů korun, čímž dorovnal krajan Lionela Messiho na 50 milionech eur (cca 1,2 miliardy korun). Podívejte se na třináctku hráčů hvězd MS, jejichž hodnota podle Transfermarktu přesahuje právě tuto hranici – byť i v tomto případě jde z velké části o hru s odhady.

13. Julián Álvarez útočník / 22 let / Manchester City Tržní hodnota: 1,21 miliardy korun (nárůst 0,436) Objev mundialu v Kataru. Pracovitému útočníkovi fotbalovým původem z River Plate nejdříve náležela vedlejší role, ale od zápasu s Polskem, v němž šlo o postup ze skupiny, si urval jednu z hlavních. Na svůj gól proti Lewandowskému a spol. navázal v osmifinále proti Austrálii a v semifinále dvakrát sestřelil Chorvaty. „Jeho příchod hrozně pomohl Messimu,“ všiml si ve studiu iSport TV trenér David Horejš. Álvarez má stát v čele nové generace táhnoucí argentinskou reprezentaci, v Manchesteru City přitom kryje záda Erlingu Haalandovi. Superluxusní náhradník, jen co je pravda!

12. Enzo Fernández záložník / 21 let / Benfica Lisabon Tržní hodnota: 1,33 miliardy (+ 0,484) Tak to je terno! Když ho loni Benfica získala z River Plate za cca 290 milionů korun, byla to v nejisté době děsící finančníky skvělá investice. Druhý argentinský dravec je zosobněním obratu v příběhu Argentiny na světovém šampionátu po úvodní trudné kapitole se Saúdskou Arábií. Výrazně pomohl v záloze, kde uplatnil svou kreativitu. Spolu s Kylianem Mbappém je vítězem cenové aktualizace po MS, a vůbec celého roku. Vždyť jeho tržní hodnota se zvýšila o tisíc procent! Hovoří se o jeho přesunu do anglických velkoklubů, spekuluje se ale i o zájmu Realu Madrid nebo Paris Saint-Germain. V Benfice i přes údajnou výstupní klauzuli 2,9 miliardy korun určitě navěky nezůstane.

11. Richarlison útočník / 25 let / Tottenham Hotspur Tržní hodnota: 1,33 miliardy (+ 0,121) Hračičkové v kanárkově žlutých dresech? Tenhle bijec jde proti proudu a dodává jim něco, co jim není úplně vlastní: v ofenzivě se dere za góly jako tank. V Kataru nasázel ve čtyřech zápasech tři, ten proti Srbsku, kdy se pověsil do vzduchu a akrobaticky skóroval, je pokládán za jeden z nejhezčích v dějinách MS. Navzdory vizáži a zarputilosti válečníka je přitom v jádru dobrák, jemuž leží na srdci poměry v jeho vlasti.

10. Dayot Upamecano obránce / 24 let / Bayern Mnichov Tržní hodnota: 1,45 miliardy (+ 0,242) Stoper, který se umí soupeřům postavit jako skála. I když na světovém šampionátu taky občas zažil poněkud horké chvíle. Francouzská obrana do semifinále ani jednou neudržela čisté konto, a když se to proti Maroku povedlo, zrovna Upamecano u toho nebyl. Přesto patřil ke klíčovým součástkám fotbalového stroje, který to dotáhl až do finále a nebyl daleko od obhajoby.

9. Cody Gakpo útočník / 23 let / PSV Eindhoven – FC Liverpool Tržní hodnota: 1,45 miliardy (+ 0,121) A už je to tady. Jen co podivuhodný šampionát v Kataru skončil, už vešlo ve známost, že šikovný nizozemský útočník, který dal gól v každém ze tří zápasů ve skupině, změní dres. Z Eindhovenu putuje do Liverpoolu. Ve srovnání s odhadem Transfermarktu má stát o něco méně, ostrovní zdroje uvádějí transferovou sumu mezi 897 miliony až 1,09 miliardy korun.

8. Cristian Romero obránce / 24 let / Tottenham Hotspur Tržní hodnota: 1,45 miliardy (+ 0,121) Další zástupce Spurs a Argentiny v žebříčku. V případě světových šampionů by se nemělo zapomínat na defenzivu a celkovou týmovou souhru – v kontrastu s nastavením a výkony Jihoameričanů z dřívějška. Romero při tom hrál v celkovém konceptu kouče Lionela Scaloniho zásadní úlohu. „Upřímně, mám trochu obavy, protože slaví úžasným způsobem. Vidět čtyři miliony lidí v ulicích...“ vyjádřil se smíchem jisté pochybnosti o jeho stavu po návratu do Londýna trenér Antonio Conte.

7. Theo Hernández obránce / 25 let / AC Milán Tržní hodnota: 1,45 miliardy (+ 0,121) Francouzi měli na mundialu vynikající tým, přesto jeden hráč čelil pochybám, nebo dokonce kritice. Ano, levý bek Theo Hernández, jenž v základní sestavě hned v prvním utkání nahradil svého bratra Lucase. Jeho strana, kde se vpředu pohyboval Kylian Mbappé, však byla zdrojem nebezpečí víc pro soupeře a svou hvězdnou chvíli si ofenzivně naladěný Theo vybral v semifinále proti Maroku, které parádně akrobaticky rozhodl. „V tuhle chvíli myslím na svého bratra,“ nezapomněl ani v euforii.

6. Ašraf Hakimí obránce / 24 let / Paris Saint-Germain Tržní hodnota: 1,70 miliardy (+ 0,121) Lídr největší senzace světového šampionátu Maroka. I díky němu inkasovalo do semifinále jediný gól a čtvrtým místem se postaralo o historický milník. Právě v boji o postup do finále, kde Hakimí narazil na velkého parťáka z Paříže Kyliana Mbappého, mocně proháněl Francouze, stejně jako všechny předchozí protivníky. Jako pravý bek skvěle bránil i útočil, ze všech Maročanů měl podle statistik FIFA nejvíce přihrávek a úspěšných přechodů přes jednotlivé řady soupeřů.

5. Joško Gvardiol obránce / 20 let / RB Lipsko Tržní hodnota: 1,82 miliardy (+ 0,363) Sice si bude nadosmrti pamatovat, jak ho v semifinále „vymíchal“ Lionel Messi, ale nepochybně patřil mezi hvězdy šampionátu. Muž s maskou byl základním stavebním kamenem obrany bronzových Chorvatů. Po fotbalovém dobrodružství v Kataru je spolu s Rúbenem Diasem z Manchesteru City stoperem s nejvyšší cenovkou na světě. Už před šampionátem byl o něho zájem na ostrovech, ať už z Chelsea, nebo právě Manchesteru, výstupní klauzule má ovšem činit brutálních 2,66 miliardy korun (Lipsko ho přitom koupilo z Dinama Záhřeb za zhruba 436 milionů). Na to, že je Gvardiolovi pouhých dvacet let, Krakonošův klobouk dolů!

4. Aurélien Tchouameni záložník / 22 let / Real Madrid Tržní hodnota: 2,18 miliardy (+ 0,242) Running man. Defenzivní záložník s vynikajícími dispozicemi se skvěle doplňoval s Antoinem Griezmannem, jenž se z pozice útočníka stáhl do zálohy. Letní posila Realu Madrid měla podle statistik FIFA na MS nejvíce přihrávek z celého francouzského týmu (464), běžecké schopnosti dokládá celkem 79 naběhaných kilometrů a 328 sprintů. Ani v tomhle ohledu nebyl nikdo z jeho spoluhráčů lepší. Bonusem byl gól Anglii ve čtvrtfinále.

3. Bukayo Saka záložník / 21 let / Arsenal Tržní hodnota: 2,42 miliardy (+ 0,242) Jeden z pouhých devíti hráčů, jejichž cenu Transfermarkt odhaduje nad 100 milionů eur (2,42 miliardy korun) a výše. První z mladých pušek, které mají zajistit světlou budoucnost anglické reprezentace. Respektive se na něho spoléhá, že se bude činit už nyní. V Kataru nasázel tři góly a přidal asistenci, ve druhém poločase čtvrtfinále s Francií patřil mezi hráče, kteří nakopli motor, jakkoli to na postup nestačilo. Exit Cristiana Ronalda posílil spekulace o jeho příchodu do Manchesteru United.

2. Jude Bellingham záložník / 19 let / Borussia Dortmund Tržní hodnota: 2,66 miliardy (+ 0,242) Provází ho pověst největšího talenta mezi středními záložníky na světě. Také proto na něm ležela možná až příliš velká tíha očekávání, že protáhne Angličany světovým šampionátem co nejdále. I na něm mladík, který zvolil „německou“ cestu, ukázal svou pracovitost a nebojácnost, odehrál všechny zápasy s bilancí gól a asistence. „Panebože, je tak neuvěřitelně dobrý,“ nechal se po vítězství nad Senegalem unést slavný glosátor Gary Lineker. Pokud jde o zájemce o jeho cenné služby podtržené ohromnou perspektivou, nejčastěji padají jména Manchester City a Liverpool, ale i Chelsea nebo Real Madrid. Podle Transfermarktu je jeho tržní hodnota pátá nejvyšší mezi všemi hráči.

1. Kylian Mbappé útočník, 24 let, Paris Saint-Germain Tržní hodnota: 4,36 miliardy (+ 0,484) Tak tady není co řešit. Osm gólů v Kataru, včetně neuvěřitelného finálového hattricku proti Argentině, mu vynesly Zlatou kopačku. Připočteme-li dvě asistence, v produktivitě byl nastejno s Lionelem Messim (7+3), nejlepším hráčem šampionátu. Jejich neskutečný souboj byl také leitmotivem finále. Nyní je tedy Mbappé opět považován za nejdražšího fotbalistu na téhle planetě, Erling Haaland má alespoň podle Transfermarktu tržní hodnotu „jen“ 4,12 miliardy korun. V pouhých čtyřiadvaceti dokázal francouzský fantom velké věci, přesto by to chtělo rozvíjet kariéru v některém z velkoklubů, které mají (větší šanci) vyhrát Ligu mistrů. Dámy a pánové, kdo na něj má?