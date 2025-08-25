Blue Crow jako Priske? Není šance, Američané špatně komunikují, miliardáři je válcují
BLOG MICHALA KVASNICI | Stejně jako například majitel Liberce Ondřej Kania patřím k lidem, kteří by jednou chtěli v tuzemsku vidět klub vlastněný Blue Crow Sports Group. Ne polovičatý druholigový projekt bez infrastruktury jako ve Vyškově, ale opravdu plnohodnotnou značku na nejvyšší úrovni. S ambicemi, vizí, mládežnickou i fanouškovskou základnou.
Za poslední rok a tři čtvrtě, kdy se řešil i vstup Američanů do Olomouce, jsem měl možnost nahlédnout malinko pod pokličku fungování BCSG – a je to fakt něco úplně jiného. Neříkám lepšího, ale diametrálně odlišného.
Jestli by byl zahraniční koncept úspěšný jako Brian Priske a jeho štáb ve Spartě, si netroufám odhadovat. Každopádně jsem bytostně přesvědčen o tom, že by nám nádech cizí mentality v lecčems otevřel oči, stejně jako se to povedlo dánskému trenérovi.
Článek pokračuje pod infografikouV Česku si často myslíme, že děláme věci nejlíp, že jsme pupek světa, jak se říká. Není to pravda. Ano, buďme sebevědomí, máme důvody k hrdosti. Ale učme se, inspirujme se, motivujme se, nasávejme informace, nebraňme se novým nápadům. Neuzavírejme se jako konzervy.
Poslední věta však paradoxně v jednom ohledu platí i pro BCSG. Stojím si za tím, že jak během jednání se Sigmou (a vlastně i Hradcem Králové), tak nyní v Pardubicích (více čtěte ZDE>>>) zvolili špatnou komunikační strategii. Nekomunikovali své záměry a nástroje totiž vůbec. Věděli o nich jen insideři, nikoli veřejnost.
A když potom vstoupí do hry taková síla jako Pavel Hubáček nebo Karel Pražák, které zná každý, je pozdě. Pak už nemáte šanci. Zvlášť když důležitou roli třeba hrají i politicko-zákulisní vazby na jiné české kluby nebo vlivné osoby, jež se dřív nebo později stoprocentně projeví.
Jestli v tomto ohledu Američané neupraví svou mediální taktiku a nezačnou si tady šířit povědomí o svých kvalitách, žádný celek tu nikdy vlastnit nebudou. Ostatně už jich ani příliš nezbývá, ty nejzajímavější už si miliardáři postupně rozebrali.
