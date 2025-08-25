Předplatné

Blue Crow jako Priske? Není šance, Američané špatně komunikují, miliardáři je válcují

Michal Kvasnica
BLOG MICHALA KVASNICI | Stejně jako například majitel Liberce Ondřej Kania patřím k lidem, kteří by jednou chtěli v tuzemsku vidět klub vlastněný Blue Crow Sports Group. Ne polovičatý druholigový projekt bez infrastruktury jako ve Vyškově, ale opravdu plnohodnotnou značku na nejvyšší úrovni. S ambicemi, vizí, mládežnickou i fanouškovskou základnou.

Za poslední rok a tři čtvrtě, kdy se řešil i vstup Američanů do Olomouce, jsem měl možnost nahlédnout malinko pod pokličku fungování BCSG – a je to fakt něco úplně jiného. Neříkám lepšího, ale diametrálně odlišného.

Jestli by byl zahraniční koncept úspěšný jako Brian Priske a jeho štáb ve Spartě, si netroufám odhadovat. Každopádně jsem bytostně přesvědčen o tom, že by nám nádech cizí mentality v lecčems otevřel oči, stejně jako se to povedlo dánskému trenérovi.

V Česku si často myslíme, že děláme věci nejlíp, že jsme pupek světa, jak se říká. Není to pravda. Ano, buďme sebevědomí, máme důvody k hrdosti. Ale učme se, inspirujme se, motivujme se, nasávejme informace, nebraňme se novým nápadům. Neuzavírejme se jako konzervy.

Poslední věta však paradoxně v jednom ohledu platí i pro BCSG. Stojím si za tím, že jak během jednání se Sigmou (a vlastně i Hradcem Králové), tak nyní v Pardubicích (více čtěte ZDE>>>) zvolili špatnou komunikační strategii. Nekomunikovali své záměry a nástroje totiž vůbec. Věděli o nich jen insideři, nikoli veřejnost.

A když potom vstoupí do hry taková síla jako Pavel Hubáček nebo Karel Pražák, které zná každý, je pozdě. Pak už nemáte šanci. Zvlášť když důležitou roli třeba hrají i politicko-zákulisní vazby na jiné české kluby nebo vlivné osoby, jež se dřív nebo později stoprocentně projeví.

Jestli v tomto ohledu Američané neupraví svou mediální taktiku a nezačnou si tady šířit povědomí o svých kvalitách, žádný celek tu nikdy vlastnit nebudou. Ostatně už jich ani příliš nezbývá, ty nejzajímavější už si miliardáři postupně rozebrali.

