Hvězdný ex-cyklista Contador šokoval: Odoperovali mi víc jak 100 nádorů!

Napůl mumie, napůl člověk. Zhruba tak vypadal slavný bývalý cyklista Alberto Contador (40) na videu, které zveřejnil na sociální síti. Nohy a břicho měl obmotané, vypadalo to až komicky. Smích ale člověka rychle přejde, když zjistí důvod obvazů. Hvězdný Španěl se totiž musel vypořádat s více jak stovkou nádorů! Ano, čtete správně.

Ani se tomu snad nechce věřit. Že by měl člověk 100 nádorů? Jde to vůbec přežít? Contador je živoucím důkazem, že ano. Jednalo se o lipomy, což jsou nezhoubné nádory, které jsou tvořeny tukovými buňkami. Pryč z těla ale musely, a vítěz Tour de France z let 2007 a 2009 teď fanouškům ukázal dozvuky operace.

Musel do ,,opravny"

„Byl nejvyšší čas zajít do opravny,“ napsal obmotaný Contador s nadhledem a náplastmi na rukou k videu, kde se svým příznivcům svěřuje s operací. Kvůli tomu se tak nějaký čas neposadí do svého milovaného sedla, a cyklistika bude pro něj tabu. „Potřeboval jsem z těla odstranit pár lipomů, ale nakonec se ukázalo, že jich mám v těle víc než sto! Nějakou dobu nebudu moct jezdit,“ doplnil.

Rodák z Pinta patří k nejlepším jezdcům v historii. Je jedním ze sedmi cyklistů, kteří dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour (Giro d´Italia, Tour de France, Vuelta a Espaňa), a pouze jedním ze dvou cyklistů, kteří každou tour vyhráli minimálně dvakrát. S kariérou sekl v roce 2017, a nyní pracuje coby expert cyklistického zpravodajství na televizní stanici Eurosport. Kromě toho vlastní značku kol AURUM.