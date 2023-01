Hokejový rebel Duda o leukemii syna Rádi (8): Vyženeme bestii!

Kolem bouchaly ohňostroje a šampaňské. Při oslavách cinkaly skleničky. Ale někdejší hokejový reprezentant Radek Duda (43) přivítal nový rok v potemnělé nemocniční chodbě.

Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol nedobrovolně obývá Duda od konce loňského listopadu, protože jeho synovi Ráďovi (8) – který hrál hokej za liberecké žáky – lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. »Dudáci« tak strávili ve špitále vánoční svátky včetně chlapcových narozenin i silvestrovskou noc.

„Život nám někdy píše scénáře, ze kterých nás mrazí, ale je jen na nás, jak se k tomu postavíme. My jsme to vzali jako výzvu, kterou chceme vyhrát. Víme, že vyhrajeme a vyženeme bestii z těla, a to navždy,“ napsal extraligový mistr ze sezony 2002/03 se Slavií a účastník světového šampionátu v témže roce. V dojemném vzkazu poděkoval doktorům, sestrám i dalším rodičům leukemických pacientů.

Typ rakoviny, která postihla Dudova syna, je méně častý a vyžaduje hospitalizaci po celou dobu léčby. Díky pokroku medicíny a transplantaci kostní dřeně se až 70 procent dětí vyléčí. „Všem přejeme s juniorem a rodinou to nej do nového roku 2023, ať jste hlavně zdraví,“ vzkázal muž, jehož kariéru lemovaly skandály na ledě i mimo něj. „Dokud nám srdce bijí, my válčíme,“ nevzdává se Duda. „Malej je bojovník po tátovi a zvládne to!“ věří i útočník Kristian Reichel (24) z Winnipegu, syn legendárního šampiona Roberta.

Fandí celý Motol

Statečnému Ráďovi v boji s leukemií pomáhá hokej. Táta Radek Duda s ním hraje stolní verzi přímo u postele a společně sledují přenosy z Kanady, kde čeští junioři sní o medaili z mistrovství světa. „Ať je vše v pořádku co nejdřív,“ vzkázal jeden z reprezentantů Tomáš Hamara (18). „Makáme na tom stejně jako vy, Tome! Fandí s námi celý Motol,“ odpověděl Duda, který skautuje a stará se o rozvoj dovedností v mládeži Bílých Tygrů.