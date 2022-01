Reichel předčil tátu, u gólu zavřel oči. V šatně vtípky i helma ze stíhačky

„Každý malý kluk si jednou přeje hrát v NHL. Musím říct, že je to asi jeden z nejhezčích dárků co jsem kdy dostal,“ rozplýval se v rozhovoru pro web mateřského Litvínova Kristian Reichel po debutu v NHL 19. prosince 2021 proti St. Louis (4:2). Ve čtvrté lajně stihl necelých 4 a půl minuty na ledě. Na další šanci si kvůli vánoční přestávce a několika odkladům utkání kvůli koronaviru musel počkat do nového roku.

A přišla hned v neděli, ve druhém startu naskočil o formaci výš. Ve třetí lajně odehrál 11 a půl minuty, během nichž na soupeřova brankáře vyslal dvě střely. Jednu dokonce propasíroval za něj a oslavil premiérový gól.

„Pocity byly neuvěřitelné. Trenéři mi řekli, ať hodně střílím. Tak jsem si vybral horní roh a zavřel oči. Měl jsem i trochu štěstí,“ přiznal Reichel, jenž srovnával ve druhé třetině na 2:2. Zároveň pochválil dvojici spoluhráčů Andrewa Coppa a Adama Lowryho, kteří puk za brankou vybojovali.

Děkoval i po vyznamenání v šatně. Za první trefu si totiž vysloužil helmu pilota stíhačky, kterou v Jets po zápasech předává kapitán Blake Wheeler za skvělé výkony: „Harksi, vrátil si nás do hry (Jansen Harkins snižoval na 1:2), ale tohle je velký gól pro Reichse!“

Reichel pak v krátké řeči vyzdvihl brankáře Connora Hellebuycka za první třetinu, za což to od hlasitých spoluhráčů ve vtipu schytal. „Dobře, tak celý zápas chytal skvěle,“ opravil se rychle 23letý útočník s úsměvem. „Učíš se rychle,“ zaznělo v hučící kabině. Závěrem ještě ocenil vítěznou trefu Kylea Connora v prodloužení a spoluhráčům poděkoval.

Kristian navíc díky první trefě už ve druhém duelu kariéry v NHL kuriózně překonal otce Roberta Reichela, jenž poprvé pálil „až“ během třetího startu v říjnu 1990 za Calgary proti Bostonu, což připomněla televizní grafika „Jaký otec, takový syn.“ Stali se tak druhou českou dvojicí, které se to podařilo. Tou první byli obránci otec-syn Jiří Bubla a Jiří Šlégr.

V zápase se navíc za Jets paradoxně prosadil také 36letý Paul Stastny. Syn československé legendy Petera Šťastného má na svém kontě během kariéry v NHL už 271 branek, ale protože je americkým hráčem narozeným v Kanadě, do kolonky československých dvojic otců se syny nezapadá. Góly potomků však daly lehce zavzpomínat na 90. léta, kdy v NHL pálili otcové.

První gól Reichla vyvolal ohlas i na farmě v Manitobě, která ve stejný čas hrála duel AHL s Iowou. Když hlasatel oznámil, že Reichel srovnal za Winnipeg ve Vegas, jeho ještě nedávno spoluhráči měli viditelnou radost. S úsměvy pak na kostce sledovali záznam Reichlova gólu a Jeff Malott dokonce zvedl ruce ke stropu haly jako by jeho tým právě skóroval. Český útočník v Manitobě viditelně zanechal dobrý dojem, o což se bude nadále pokoušet i v prvním týmu Jets.