O Vánocích jsem gastronaut a šílíme. Ze sněhu v Barceloně lidé panikaří

Vždycky mě těšilo, že mám díky manželovu povolání možnost poznat tolik míst, lidí a rozličných kultur. Za posledních jedenáct let jsme se devětkrát stěhovali. Někdy je to vyčerpávající, ale zároveň dobrodružné a svým způsobem osvobozující.

Člověk se průběžně zbavuje spousty věcí, protože všechno s sebou tahat prostě nejde a věnuje je těm, kteří je opravdu potřebují. Já i Tomáš milujeme dárky jen tak, bez konkrétního důvodu. O Vánocích z toho tudíž občas trochu šílíme, protože dárky, co se nám pro tu či onu konkrétní osobu líbí, skoro nikdy nevydržíme uložit a vyčkat na zimní svátky. Když to pak přijde, nemáme nic v záloze. Ale to nevadí, vždycky něco vymyslíme, a navíc pro mě je vůbec ten nejlepší dárek mít pohromadě co nejvíc rodinných příslušníků. A kdy jindy je pádný důvod k velké rodinné sešlosti než právě teď?

Musím uznat, že naše vánoční zvyklosti zažívají spoustu obměn podle toho, kde se zrovna nacházíme.