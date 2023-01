První český bod v SP má ze „zrádného“ můstku Koudelka: Jsem vděčný

Tohle je jeho kotva, která Romana Koudelku vždycky vytáhne z nejhoršího. Na Novém olympijském můstku v Garmisch-Partenkirchenu už byl pětkrát v nejlepší desítce, na startu roku 2023 mu jeho záchytné místo pomohlo aspoň k premiérovému postupu do druhého kola v sezoně Světového poháru. Vytěžil bod za třicáté místo.

„Tenhle můstek mám rád, ale je hodně zrádný. Když to skokanovi nejde, hodně se tady trápí, což se mi v minulosti už hodněkrát povedlo,“ vysvětloval Koudelka. „Jsem rád, že jsme tady prolomili postup do druhého kola. I když z toho byl nakonec, v uvozovkách, jenom bodík, jsem za něj strašně vděčný.“

V aktuální sezoně jde o první český bod v elitním seriálu, sám Koudelka po předloňské operaci kolene bodoval teprve podruhé, naposledy se mu to povedlo před rokem v lednu v Titisee-Neustadtu.

Koudelka byl po prvním kole pětadvacátý díky skoku dlouhému 124 metrů. V druhém kole ale skočil o sedm metrů míň a klesl na třicátou příčku. Po neúspěšném začátku zimy však pokračuje ve vzestupné tendenci. V prvním závodě Turné v Oberstdorfu postoupil do závodu a teď se vrátil do top třicítky. Ve středu ho čeká kvalifikace na další závod Turné v Innsbrucku.

„Hlavně chci, abych si skoky užíval, aby mě bavily, abych se na každý skok těšil jako malé dítě na čokoládu,“ řekl Koudelka. „Pak výsledky přijdou, skokan je uvolněný, není to o stresu, ale spíš o pohodě. Tu jsem dneska měl a chtěl bych si ji přenést do dalších závodů.“

Suverénním králem první poloviny Turné je Nor Halvor Egner Granerud, po vítězství v Oberstdorfu v Garmich-Partenkirchenu předvedl skoky dlouhé 140 a 142 metrů. V závodě porazil o 6,4 bodu Slovince Anžeho Laniška, v průběžném pořadí vede před Kubackým, lídrem Světového poháru, o víc než 26 bodů.

„Pro mě je to skvělý vstup do nového roku. Předvedl jsem výborné skoky, je to pro mě hodně speciální, vychutnával jsem si to. Emoce se mnou cloumají,“ uvedl Granerud.

Turné v číslech