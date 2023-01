Další Jiříček (16) v lize: na úvod obří čas na ledě. Starší brácha poradil

Premiéra jako hrom! Přestože Plzeň v Třinci padla 1:6, teprve šestnáctiletý obránce Adam Jiříček, bratr stříbrného reprezentanta do 20 let, se uvedl skvěle. Odehrál neskutečných 27:50 minut (!), přes pět minut si zahrál i v přesilovce. Nebyl u žádného inkasovaného gólu, ukázal přehled, klid, sebevědomí, solidní střelu i skvělé zpracování puku. A moc nechybělo, aby si připsal i gól. „To je můj styl, snažím se podporovat útok, být aktivní,“ komentoval Jiříček.

Navázal na staršího bráchu Davida. Ten si plzeňský dres v lize poprvé oblékl 26. ledna 2020 proti Spartě (6:3). Bylo mu 16 let a 59 dní. Na ledě tehdy ovšem strávil pouze minutu a 14 vteřin. Mladší brácha Adam měl premiéru v 16 letech a 194 dnech. A odehrál takřka 30 minut.

„To jsem opravdu nečekal,“ přiznal po duelu. „Měl jsem teď dva zápasy po sobě, v pátek a v sobotu jsem hrál za juniorku, takže to bylo o to náročnější. Ale únava v těchto zápasech nehraje žádnou roli, dal jsem do toho všechno. Doufám, že jsem udělal dobrý dojem.“

Rozhodně. Jiříček i přes týmovou prohru ukázal hned několik parádních věcí. S hlavou nahoře si držel solidní přehled o dění kolem sebe, rozdával slušné pasy, nebál se hrát. Když třeba zavážel puk do útočné třetiny a před sebou měl třineckého bojovníka Marka Daňa, nenapálil puk na hrazení, ale sebevědomě soupeře kličkou obešel. Držel se i v soubojích kolem branky a u mantinelů, ustál několik ostrých střetů s Danielem Voženílkem. Velmi dobrý debut.

SESTŘIH: Třinec - Plzeň, 6:1. Roth se trefil hned při obnovené premiéře Video se připravuje ...

„Z týmového hlediska to úplně nevyšlo, ale snažil jsem se hrát zodpovědně. Myslím, že důvěru, kterou jsem dostal, jsem splatil. Výborné zkušenosti do další práce!“ uznal Jiříček. Trenéři ho posílali i na první přesilovku. „To jsem věděl dopředu. Měli jsme tam i nějaké šance (Rekonen trefil po jeho přihrávce tyčku), ale bohužel z toho gól nebyl. Nedá se nic dělat.“

Sám se klidně mohl trefit. Zejména v závěru vyšvihl několik solidních ran od modré. Ukázal při tom hlad a sebevědomí, jaké má i starší brácha David. Po prvních dvou ranách si klepal hokejkou o led, chtěl další přihrávku na volej. „Šancí bylo na konci dost, pár střel jsem měl, bohužel to tam nepadlo. Nedá se nic dělat,“ řekl plzeňský mladíček.

Od mládežnických trenérů jdou hlasy, že mladší z Jiříčků by mohl být ještě lepší, než nedávná šestka draftu NHL. Zmínil se o tom nakonec i David. „Poslouchá se to dobře, já mám cíl bráchu následovat,“ pousmál se Adam Jiříček. „Je to výzva, kterou moc rád přijímám.“

S bratrem jsou v kontaktu prakticky neustále. I po jeho odchodu do zámoří. „Voláme si skoro každý den, pokecáme, řekneme si nějaké srandičky.“ A co mu starší sourozenec radil před ligovou premiérou? „Že nemám být nervózní. To je asi vše,“ dodal Adam Jiříček.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:56. Hrehorčák, 03:05. Roth, 07:03. Nestrašil, 26:19. Chmielewski, 29:50. Zahradníček, 39:04. Daňo Hosté: 54:29. Holešinský Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Havránek, Marinčin, J. Jeřábek, Roth, Zahradníček, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: Pavlát (8. Mi. Svoboda) – Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Jiříček, Kremláček, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Jeřábek, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3704 diváků

