Srovnávat Bedarda s McDavidem nebo MacKinnonem? Byl bych opatrný

KOMENTÁŘ JANA HEJDY | Po mistrovství světa dvacítek se tady v Americe nejvíc řeší Connor Bedard. Při turnaji jsem si říkal, že sbírá těch bodů až moc, tak jsem se podíval do statistik, jestli má šanci pokořit nějaký rekord. Peter Forsberg na dvou šampionátech udělal 42 bodů, rekord drží on, Bedard má o deset méně. Ale kdyby jel i na další? Rekord mu sebere.

Možná překvapím, ale kdybych byl na jeho místě, hodně bych stál za rok jet na dvacítky znovu. Zapíše se do historie. Bedardovi je teď sedmnáct a nemyslím si, že kdyby si ho vybralo z první pozice na draftu NHL dejme tomu Chicago, hned ho máme díky tomu v play off. Potřebujete víc věcí, které do sebe musí zapadnout.

Pomůže své nové organizaci, nevím, jestli hned v první sezoně, ale jednou určitě. Pak je vždycky klíčové, jak se k němu podaří postavit celý tým. Kluci jdou jako jedničky draftu pravidelně do NHL, ale když si třeba vzpomenu na Nathana MacKinnona v Coloradu? První sezonu měl výbornou, další ne takové, jak lidi asi čekali. Skvělý začal být až od té páté.

Chci tím říct důležitou věc. Aby jeden, i když takhle výjimečný hráč, pomohl týmu hrát o Stanley Cup? Jde o dlouhodobý proces, který se děje roky.