Skandál Juventusu: to nejhorší se teprve chystá... Tresty i pro hráče?

Pavel Nedvěd se vrátil do Turína, kde se rokovalo o jeho odstupném • Profimedia

V Itálii se od pátečního večera ze všech stran a úhlů rozebírá potrestání Juventusu. Kdo snad ještě nezaregistroval, bývalí funkcionáři včetně viceprezidenta Pavla Nedvěda dostali různě vysoké tresty zákazu činnosti ve fotbale za účetní čachry při přestupech a samotný klub byl stižen okamžitým odečtem patnácti bodů v Serii A. Nekompromisní verdikt sportovního tribunálu vyvolal reakce. „Zase vstaneme a budeme silnější než dřív,“ emotivně napsal na sociální síť kanonýr Dušan Vlahovič. Podle italských médií se však na hrdý klub to nejhorší teprve chystá…

V pátek vpodvečer vybuchla v Itálii bomba. Tamní fotbalový svaz informoval veřejnost o dvou zcela zásadních věcech: za finanční podvody při přestupech v letech 2018 až 2020 byli klíčoví funkcionáři Juventusu potrestáni zákazem působení ve fotbale. Třeba Pavel Nedvěd, někdejší viceprezident Staré dámy, dostal osmiměsíční flastr. Exprezident Andrea Agnelli dva roky. Nejhůře dopadl bývalý sportovní ředitel Fabio Paratici, současný funkcionář Tottenhamu, který vyfasoval dva a půl roku.

Prokurátor, a to je důležité, oficiálně požaduje, aby zákazy byly potvrzeny i federacemi FIFA a UEFA. Jednoduše řečeno, aby platily celosvětově.

Druhou, ještě údernější informací, je odebrání patnácti bodů z tabulky Serie A. Juventus tak rázem spadl ze třetího místa na desáté bez valné šance na jaře bojovat o umístěnky do evropských pohárů.

Ihned po oznámení ortelu turínský gigant reagoval prohlášením, že se odvolá k nejvyššímu sportovnímu soudu při Italském olympijském výboru v souladu s podmínkami Kodexu sportovní spravedlnosti. „Budeme se bránit klidně a bez arogance,“ řekl klubový šéf Gianluca Ferrero. „Vždy jsme respektovali, respektujeme a vždy budeme respektovat všechny, kteří jsou povoláni nás soudit. Chceme stejný respekt i k našemu týmu, abychom mohli s vážností a přísností diskutovat o důvodech našich činů.“

V sobotu odpoledne se v turínském tréninkovém centru sešel kompletní tým Massimiliana Allegriho, povinnost dorazit měli i marodi. Před mužstvo předstoupil Ferrero i generální ředitel Maurizio Scanavino.

Podle insiderů listu Gazzetta dello Sport se mělo odehrát zhruba toto: v projevu manažeři přednesli krátkodobou vizi, tým právníků se postará o věci spadající mimo hřiště, zatímco hráči musí vynaložit maximální úsilí – a teď citace Ferrera – „k zisku ukradených bodů“.

„Vzhledem k nespravedlnosti musíme být jednotní a každý musí dělat svoji práci. My hájíme klub na správných místech, vy na hřišti získávejte body. Dnes více než kdy jindy hrajete za miliony našich fanoušků po celém světě,“ emotivně naléhal nový direktor Juventusu.

Podporu klubu ve složitých časech vyjádřili i samotní hráči, aby zmírnili zděšení a chaos mezi fanoušky.

Prostřednictvím Instagramu se vyjádřil elitní kanonýr Dušan Vlahovič. „Nebojíme se, že máme o pár bodů méně a jsme níže v tabulce. Nebojíme se vyhrnout si rukávy. Nebojíme se našich protivníků. Nemusíme se bát ničeho. Když si budou ostatní myslet, že jsme padli, vstaneme a budeme silnější než dřív. To jsme my! To je Juventus!“.

Srbské eso následovali další. Kapitán Leonardo Bonucci na téže sociální síti vyzval fanoušky k jednotě v aktuální těžké době. „Jsme s vámi, dnes je ještě důležitější být opravdový tým.“

Řada hráčů Juventusu projevila účast zveřejněním společné týmové fotografie včetně hvězd Danila či Manuela Locatelliho. Ve výčtu reakcí nesmí chybět ani pohled ikonického stopera Giorgia Chielliniho. „Když jste jednou součástí Juventusu, jste jí už navždy.“

Podpora „nejbližších“ je logická, nicméně v Itálii se má za to, že na Juventus se to nejhorší teprve chystá. Větev finančních podvodů při přestupech je pouze jednou z vyšetřovaných linií italskou federální prokuraturou. Ta se podle tamních médií má zabývat spisem obsahujících 544 stran a má dvě hlavní podstaty: zkoumá obchody Juventusu s jinými kluby s ohledem na možné porušení zákona, ale zejména prověřuje „platové manévry“ z covidových let.

Údajně jde o to, že po zastavení ligy z důvodu pandemie se vedení Juventusu dohodlo s hráči na prominutí čtyř měsíčních platů. Klub měl tím ušetřit 90 milionů eur. Ve skutečnosti ale došlo s fotbalisty k dohodě, že přijdou pouze o jeden plat a zbylé tři jim budou vyplaceny později „na černo“ bez adekvátního propsání do účetnictví.

Zajímavé je, že za přístup k takové dohodě, mohou být podle italských zákonů sankcionováni i hráči.

Juventus nečekají veselé časy…