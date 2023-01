Comeback snů! Prohrávaly 0:5 a 0:40, Češky stejně slaví: To jsme nezažily

Jiří Lehečka slaví postup do čtvrtfinále Australian Open! • Reuters

„Tak tohle jsme ještě nezažily,“ žasly české tenistky. Není divu. Vyhrály ztracené utkání, ve kterém čelily celkem devíti mečbolům favorizovaných soupeřek.

„Zápas to byl nahoru dolů, ale když to bylo 0:5 a 0:40, tak si asi nikdo nemyslel, že bychom to mohly otočit,“ řekla pro Tenisový svět Markéta Vondroušová.

První sada šla na konto soupeřek v poměru 6:3, druhý set Češky ovládly v klasickém tiebreaku 11:9, odvracet však musely tři mečboly.

A třetí sada? Naprosté šílenství.

„O první game se bojovalo, prohrály jsme ho a pak se nám to prostě nesešlo a najednou to bylo 0:5 a 0:40,“ líčila Vondroušová.

Češky v šesté hře odvrátily čtyři mečboly a ze stavu klinické smrti vykouzlily skóre 6:6. Rozhodnout musel tiebreak do 10 bodů.

„Chtěly jsme udělat alespoň jeden game. Pak se to sešlo tak, že jsme najednou začaly body vyhrávat my. Celou dobu měly daleko víc štěstí než my a ke konci zápasu se trochu otočilo,“ popisovala Vondroušová.

I rozhodující tiebreak přinesl strhující průběh. Haddadová Maiaová a Čang Šuaj měly další dva mečboly (vedly 9:8 a 11:10). K šancím ukončit zápas se ovšem dostaly i Vondroušová s Kolodziejovou (10:9 a 12:11). Až třetí pokus byl nakonec úspěšný (14:12)! „Servis se mi dost povedl a Maky pak výborně přeběhla. Hodně jsem si oddechla, když to dopadlo,“ řekla Kolodziejová k proměněnému mečbolu.

Největší bojovnice nedělního programu v Melbourne si v pondělním osmifinále zahrají s rumunsko-ukrajinskou dvojicí Elena-Gabriela Ruseová, Marta Kosťuková.