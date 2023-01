Plíšková zpět mezi elitou na Australian Open! Postup K+S, Fruhvirtová smutní

Karolína Plíšková porazila na grandslamovém Australian Open Číňanku Čang Šuaj 6:0, 6:4 a postoupila jako jediná z českých tenistek do čtvrtfinále dvouhry. Turnajová třicítka v něm narazí na Polku Magdu Linetteovou, která vyřadila světovou čtyřku Caroline Garciaovou z Francie po výhře 7:6, 6:4. Dohrála naopak sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová, která v osmifinále podlehla po více než dvou hodinách Chorvatce Donně Vekičové 2:6, 6:1, 3:6.

Šanci na obhajobu titulu ve čtyřhře živí dál Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Nejvýše nasazený pár postoupil do čtvrtfinále po výhře nad gruzínsko-americkou dvojicí Oksana Kalašnikovová, Alycia Parksová 6:0, 6:3. Markéta Vondroušová s Miriam Kolodziejovou prohrály s ukrajinsko-rumunským párem Marta Kosťuková, Elena-Gabriela Ruseová 3:6, 4:6.

Třicetiletá Plíšková porazila Čang Šuaj i v osmém vzájemném zápase. Duel ovládla za 57 minut a na turnaji stále neztratila set. V Melbourne si zahraje čtvrtfinále počtvrté. Naposledy se zde mezi nejlepších osm hráček dostala v roce 2019, kdy prošla do semifinále. Vloni se Plíšková prvního grandslamového turnaje sezony nezúčastnila kvůli zranění ruky.

„Utkání jsem začala dobře. Hrála jsem velmi agresivně a v prvním setu mi vše vycházelo. Pak jsem možná zvolnila, ale i soupeřka se zlepšila. Jsem ráda, že jsem to dotáhla do konce, protože druhý set mohl skončit jakkoliv,“ řekla v rozhovoru na kurtu Plíšková.

Bývalá světová jednička Plíšková potvrdila, že se jí proti čínské soupeřce dlouhodobě daří. V utkání zahrála 33 vítězných míčů a nasbírala dvanáct es. „Vloni to bylo náročné. Mrzelo mě, že jsem Australian Open nehrála, protože to je můj oblíbený turnaj. Bylo těžké se po zranění vrátit zpět do formy, ale jsem ráda, že mohu zase hrát na úrovni, na jaké chci být. Z postupu do čtvrtfinále mám radost a snad tu zůstanu ještě o něco déle,“ uvedla Plíšková.

Plíšková v prvním setu nasazenou třiadvacítku jasně přehrála a po 22 minutách nadělila Čang Šuaj „kanára“. Ve druhé sadě se Číňanka zlepšila a po úspěšném brejku se ujala vedení 4:2. Od té doby jí ale Plíšková povolila jen dva míčky a čtyřmi hrami za sebou dotáhla duel k postupu.

Ve čtvrtfinále grandslamu je již pojedenácté a s Linetteovou se utká potřetí za pět měsíců. „Hrála jsem s ní vloni dvakrát, takže to nebude nic nového. Musíme ale být připravení,“ podotkla Plíšková.

Talentovaná Fruhvirtová se po porážce s Vekičovou mezi osm nejlepších tenistek nedostala, i tak si ale při debutu na Australian Open vylepšila grandslamové maximum. Jejím nejlepším výsledkem dosud bylo 2. kolo na loňském US Open. Rodačka z Prahy vyřadila na turnaji Australanky Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou, poté zdolala i krajanku Markétu Vondroušovou.

O devět let starší Vekičová měla do utkání lepší vstup a díky třem brejkům vyhrála první sadu. Ve druhém setu ale byla Fruhvirtová při podání stoprocentní a po dvou prolomených servisech soupeřky si vynutila pokračování. Rozhodující moment přišel v závěru třetí sady, kdy Vekičová získala brejk na 5:3 a duel následně doservírovala k postupu. Chorvatka zahrála 42 vítězných míčů, Fruhvirtová zaznamenala 11 dvojchyb.

Linetteová porazila světovou čtyřku

Polská tenistka Magda Linetteová vyřadila na Australian Open čtvrtou hráčku světa Caroline Garciaovou z Francie 7:6, 6:4 a vyzve ve čtvrtfinále Karolínu Plíškovou. Třicetiletá rodačka z Poznaně porazila vítězku loňského Turnaje mistryň za necelé dvě hodiny a probojovala se na grandslamu poprvé mezi osm nejlepších.

Pokračuje také Běloruska Aryna Sabalenková. Nasazená pětka zvítězila nad světovou desítkou Švýcarkou Belindou Bencicovou 7:5, 6:2 a neztratila ani v osmém letošním utkání set. Ve čtvrtfinále Australian Open je poprvé a o postup mezi nejlepší čtyřku se utká s přemožitelkou Lindy Fruhvirtové Donnou Vekičovou z Chorvatska.

Turnajová čtyřka Garciová nepotvrdila roli jedné z favoritek a nevylepšila si v Melbourne dosavadní maximum. O čtvrtfinále zde neúspěšně bojovala také v roce 2018.

Garciová doplatila v utkání na 33 nevynucených chyb. V prvním setu sice vedla 3:0, poté ale přišla dvakrát o servis a ve zkrácené hře ji soupeřka zdolala 7:3. Ve druhé sadě i obě hráčky držely servis až do deváté hry, kdy Linetteová zužitkovala další brejkbol a poté dotáhla duel k postupu.

Linetteová se utká s Plíškovou potřetí za pět měsíců. Na konci loňského srpna uspěla ve 2. kole US Open po dramatickém boji česká tenistka (6:2, 4:6. 7:6), během listopadového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové zase zvítězila Linetteová (6:4, 6:1).

Thiem opět zraněný

Rakouského tenistu Dominica Thiema nadále pronásledují zranění. V prvním kole Australian Open si při hladké prohře s pátým nasazeným Rusem Andrejem Rubljovem poranil mezižeberní sval. Někdejší světová trojka doufá, že stihne únorovou kvalifikaci Davis Cupu proti Chorvatsku.

"Bohužel letošek nezačal tak, jak jsem chtěl. Zvlášť v Melbourne jsem chtěl předvést to nejlepší, ale natrhl jsem si mezižeberní sval," uvedl Thiem na instagramu. "Podle rentgenu to není tak zlé, takže příští týden udělám vše pro to, abych se uzdravil a připravil se na Davis Cup," dodal.

Devětadvacetiletý Thiem si na Australian Open zahrál díky divoké kartě od pořadatelů. Loni kvůli zraněnému zápěstí vypadl ve světovém žebříčku mimo prvních 350 hráčů. Po návratu ve druhé polovině sezony se posunul na aktuální 98. místo.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - osmifinále

Plíšková (30-ČR) - Čang Šuaj (23-Čína) 6:0, 6:4,

Sabalenková (5-Běl.) - Bencicová (12-Švýc.) 7:5, 6:2,

Vekičová (Chorv.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 1:6, 6:3,

Linetteová (Pol.) - Garciaová (4-Fr.) 7:6 (7:3), 6:4.

Čtyřhra - osmifinále

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Kalašnikovová, Parksová (Gruz./USA) 6:0, 6:3, Kosťuková, Ruseová (Ukr./Rum.) - Kolodziejová, Vondroušová (ČR) 6:3, 6:4.

Muži:

Dvouhra - osmifinále

Rubljov (5-Rus.) - Rune (9-Dán.) 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9),

Shelton (USA) - Wolf 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - osmifinále

Chardy, Martin (Fr.) - Molčan, Lehečka (SR/ČR) 7:6 (7:2), 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo

Fonseca (Braz.) - Kalina (ČR) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo

Marinkov, Viiala (Austr.) - Filip, Mrva (ČR) 6:1, 3:6, 10:8,

Fix, Kalina (Něm./ČR) - Jones, Matsuoka (Jap.) 7:5, 6:3,

Frusina, Hrazdil (USA/ČR) - Chang, Hattori (Kor./Jap.) 2:6, 7:6 (7:3), 10:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo

Valentová (ČR) - Jonesová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:1.

Karolína Plíšková 2 6 6 Šuaj Čang 0 0 4 Zobrazit online přenos

Donna Vekičová 2 6 1 6 Linda Fruhvirtová 1 2 6 3 Zobrazit online přenos

J. Chardy, F. Martin 2 7 6 J. Lehečka, A. Molčan 0 62 3 Zobrazit online přenos

B. Krejčíková, K. Siniaková 2 6 6 O. Kalašnikovová, A. Parksová 0 0 3 Zobrazit online přenos