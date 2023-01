Lehečka úspěch docení časem: Skvělé tažení, ale teď to bolí. Litoval brejkbolů

Osm nevyužitých brejkbolů a porážka ve třech sadách v největším zápase kariéry. Vyřazení ve čtvrtfinále Australian Open mrzí Jiřího Lehečku o to víc, že zahodil šance, aby mohl pořádně potrápit favorizovaného Řeka Stefanose Tsitsipase. „Teď to hodně bolí. Potřebuji si dát nějaký čas, abych mohl říct, jakou mám radost za celý turnaj,“ přiznal mladý český tenista na tiskové konferenci na grandslamovém turnaji v Melbourne.

Budete i přes prohru 3:6, 6:7, 4:6 se Stefanosem Tsitsipasem vzpomínat na letošní Australian Open v dobrém?

„Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že tady budu hrát čtvrtfinále, určitě bych to bral. Ale teď je to hořkosladké, úspěch si nemůžu pořádně užít. Je těžké říct, jakou z toho mám radost. V příštích dnech to překonám, protože to bylo skvělé tažení. Čtvrtfinále Australian Open je pro mě úžasný výsledek. Jsem velmi rád, že jsem během dvou týdnů předvedl slušný tenis. Získal jsem spoustu nových zkušeností. Vím také, jak toho můžu hodně zlepšit.“

Jak moc jste se svou hrou dokázal přiblížit soupeři a případnému postupu do semifinále?

„Bylo to velmi blízko, ale zároveň velmi daleko. Na začátku (Tsitsipas) působil jako lepší a zkušenější hráč. Začal s větším klidem, byl taky přímočarý v tom, co chce udělat. Já jsem se snažil najít své tempo. Zvykal jsem si na rytmus a jeho taktiku. Jediný brejk mě pak stál první set. Druhá sada měla od nás obou opravdu dobrou úroveň. Bylo hodně momentů, kdy jsem ho trápil a dostal pod tlak i na jeho podání.“

Ztracený tiebreak v poměru 2:7 byl pro zbytek zápasu klíčový, že?

„Hrál v něm prostě lépe. Udělal jsem pár chyb, ale on hodně těžil z forhendu a šel si pro to. Hrál opravdu velmi dobře z forhendové strany, já jsem pak byl pod tlakem. Byl to těžký zápas, i když jsem měl nějaké šance. Ale tentokrát (Tsitsipas) působil jako zkušenější a lepší hráč.“

Ve druhé sadě jste vedl v jednom gamu na příjmu 40:15, ve třetím setu dokonce 40:0, ale soupeři jste nevzal ani jednou podání. Jak byste zhodnotil tyto momenty?

„Měl jsem hodně brejkbolů, ale nevyužil jsem žádný. To je opravdu velká škoda. Když se ohlédnu, co jsem mohl udělat lépe, pak asi být trochu trpělivější. Dvakrát jsem zkusil zariskovat při jeho druhém podání, ale nefungovalo to. Když jsem jednou zahrál solidní return, on mi dal rovnou winner z forhendu. Byla to situace, kdy můžu jen zatleskat a říct, že to zahrál opravdu dobře. Musím s týmem popřemýšlet o tom, co jsem mohl udělat lépe. Teď je to pro mě těžké říct.“

Byl jste před největším zápasem kariéry trochu vystrašený? Nebo jste si to užíval?

„Moc jsem si to užil. Užíval jsem si publikum a taky arénu. Je to jeden z nejhezčích tenisových kurtů. Mít možnost hrát čtvrtfinále Australian Open na jedné z největších scén na světě, to pro mě byla pocta. Snažil jsem si to užít, jak jen to šlo. Fanoušci byli úžasní, podpora, kterou jsem od nich dostával, byla prostě obrovská. Teď jsem jen velmi smutný, že jsem nevyhrál alespoň jeden set, abych si mohl vytvořit více šancí na vítězství v celém zápase. Znovu ale říkám, že se mi to bude mnohem lépe hodnotit, až tomu dám nějaký čas.“