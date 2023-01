Krok od obhajoby! Krejčíková se Siniakovou si zahrají další finále

Krejčíková se Siniakovou vyhrály na „turnajích velké čtyřky“ 23. zápas po sobě. Vedle triumfu v Melbourne zvítězily vloni také ve Wimbledonu a na US Open. Neuspěly pouze na Roland Garros, kde se musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odhlásit. Ve finále čtyřhry na Australian Open jsou potřetí za sebou a zaútočí celkem na sedmý grandslamový titul.

„Vždycky se snažíme předvést perfektní výkon. Občas to nevyjde a jsme z toho frustrované. Zároveň je to ale cesta, jak se posouvat dál. Jsem ráda, jak jsme dnes hrály. Předvedly jsme dobrý výkon. Měly jsme proti sobě těžké soupeřky, které se dostaly až do semifinále. Musely jsme podat náš nejlepší výkon a mám radost, že jsme to dokázaly,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

České tenistky ztratily v semifinále jen čtyři hry a utkání ovládly za hodinu a dvacet minut. První set získaly díky vydařené druhé polovině, kde od stavu 3:2 prolomily dvakrát servis soupeřek.

Ve druhé sadě si české favoritky brzy vypracovaly díky dvěma brejkům vedení 5:1. Přestože duel nedopodávaly, stvrdily postup o chvíli později po dalším prolomeném servisu soupeřek.

„Je skvělé tu být zase ve finále. Hodně to pro nás znamená. Souhlasím s Bárou, že jsme dnes hrály velmi dobře a pokusíme se předvést to nejlepší i ve finále,“ dodala Siniaková.