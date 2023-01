LGBT dráždí, Putin ne. Provorov odmítl podpořit menšiny. Ovečkin? Pssst

Rozjela se bouře. Ruský bek Ivan Provorov odmítl před zápasem NHL podpořit LGBT komunitu. Philadelphia si oblékla na rozcvičku duhové dresy, hráči vzali duhové hokejky. Provorov zůstal v šatně. „Každého respektuji a respektuji každého volbu. Mojí volbou ale je zůstat věrný sobě a svému náboženství,“ vysvětloval pak.

Liga se snaží menšiny plánovaně podporovat, udělat krok od netolerantní soutěže k otevřené. Ale říct, že někdo nepodpoří lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby? To je něco, co za mořem rozjelo vlnu. Daleko větší než u Alexandra Ovečkina. Ten s LGBT problém nikdy neměl, zato ale vždycky podporoval Vladimira Putina, na svých sociálních sítích si dál hýčká společné foto.

Zvláštní situace. Reakcí na Provorova najdete všude plno. „Měl právo odmítnout. Flyers ho měli ale pak vyřadit ze zápasové sestavy. Svoboda projevu vám nedává svobodu od důsledků vašich slov nebo činů,“ čílil se vlivný komentátor Gord Miller. „Že Provorov respektuje každého? Pak by si dres na rozbruslení oblékl. Neschovávej se za náboženství,“ přidal Pierre LeBrun, další zámořské novinářské eso.

Tohle je totiž téma, kde se za mořem diskuze nepřipouští ani v nejmenším. Společnost je posunutá jinam než Evropa. Sebemenší náznak homofobie odsoudí. Schytáváte to ale kolikrát i za menší věci, za hlouposti.

Názor mít musíš. Na něco

„Máte v sobě, že když řeknete, co si opravdu myslíte, někdo vás pořádně osolí. Navíc se to pak i různě otočí. Pak se musíte i omlouvat za něco, co jste třeba neřekli,“ nedávno říkal deníku Sport jeden český hokejista, který působí v NHL. Narážel na dva roky starou věc kolem poklekávání před zápasy a podpory hnutí Black Lives Matter. „Nebo i stačí, když na věc jen nemáte názor, protože jí třeba nerozumíte úplně. To může být taky špatně. Pak je lepší se jiným tématům, než je hokej, vyhýbat úplně,“ dodal, proč hokejista radši utíká i v rozhovorech k frázím. Aby nešlápl vedle.

Vysvětloval pak, že hodně hráčů v lize na věci kolem poklekávání před zápasy nemělo názor. Ne proto, že by byli hloupí nebo měli něco proti jiné barvě pleti. Prostě mají jiný svět. Nestačili si ještě sami názor udělat a už ho mít musí.

Ovšem paradoxní je, že když liga potřebuje, abyste názor vůbec neměli, ještě všechno podporuje. Do očí bije případ Alexandra Ovečkina. Když se posunul před Vánoci na druhé místo historických tabulek střelců NHL, prakticky všichni zámořští novináři velebili jeho čísla. Výjimky, kdo se snažil věci ukazovat v kontextu, se našly, ale bylo jich málo.

Vymezil se třeba Larry Brooks z NY Post. Pokud Putinovo Rusko vraždí na Ukrajině nevinné civilisty, snaží se obsadit suverénní zemi, není úplně normální, když novináři oslavují Ovečkina, který dlouhodobě podporuje Putina.

Silný text, ale unikátní.

A teď si srovnejte přístup ke dvěma Rusům. Provorova všichni novináři bleskově odsoudí, naloží mu. Důvodem je, že je homofob. O Ovečkinovi se mlčí, když sám pomáhal v Rusku upevnit Putinovi jeho moc a podporoval ho při prezidentských volbách.

„Většina novinářů si uvědomuje, že jsou zaměnitelnými autory. Sami si vytrhávat chléb z vlastních úst nebudou, neudělají nic, čím by naštvali ligu nebo klub,“ na rovinu pálí Slava Malamud ve velkém tématu, které nachystal finský deník Iltalehti. Právě rodilý Rus se stal jeho hlavním aktérem. Malamud působil jako dopisovatel Sport-Expressu (v letech 1999-2014). S prací skončil, když Rusko obsadilo Krym. Dál žije za mořem a snažil se vysvětlovat, proč Ovečkina nikdo neřeší.

Na Ovečkina se nesahá

Kdyby se novináři pustili do tématu, že kapitán Washingtonu není jen hokejista, ale i aktivní Putinův podporovatel? Podle Malamuda by jim Capitals sebrali akreditaci. A liga by nehnula ani prstem. Jde přeci o jednoho z nejlepších hokejistů historie, který možná překoná gólový rekord Wayna Gretzkyho. Hlavně žádné skandály!

Malamudovi se právě taková věc stala. V roce 2013 kritizoval Ovečkina za podporu Putina a Capitals mu sebrali akreditaci. Později ji částečně obnovili s tím, že smí na zápasy, ale ne do kabiny a mluvit s hráči.

Když při anexi Krymu Ovečkin zveřejnil na svém Instagramu fotku s cedulí „Zachraňte děti před fašismem“, Malamud se v jeho vztahu s Putinem začal hrabat znovu. Washington mu okamžitě zrušil novinářský průkaz. Tentokrát už natrvalo.

Samozřejmě se i v Americe najdou reportéři, kteří chtějí s hvězdou řešit jeho postoje k politice. Dřív byl tak aktivní. Proč najednou nemluví? Klub jim ovšem hráče „nedá“. Ovečkin je klíčovým produktem ligy, vydělává peníze, lidi si kupují jeho dresy, trika, chtějí ho vidět v televizi.

„Washington si to dobře promyslel. Vyložili si to tak, že hráč není násilník, homofob nebo antisemita. Je to jen člověk, který podporuje tyrana na druhé straně zeměkoule a podporuje genocidu, která se odehrává právě na té druhé straně zeměkoule,“ tvrdě vystřelil Malamud.

S Ovečkinem se snažil mluvit třeba i Rick Westhead, který se naposledy proslavil silnými texty o mladých kanadských reprezentantech, kteří zneužívali dívky, a hokejový svaz vše následně kryl. „Rád bych se pana Ovečkina zeptal, zda by jemu, případně jeho rodině, hrozilo nějaké nebezpečí, kdyby si odstranil ze svého profilu fotku s Putinem, jak se říká. Anebo proč si to myslí.“ Zamítnuto.

Ve výsledku, novináři za mořem hloupí nejsou, mají názor. Ale jak vysvětloval i Malamud, tenhle názor by se lize nelíbil. NHL ho nechce slyšet, tak by ho umlčela. A novinář, který nemůže psát, je nezaměstnaný novinář.

Smůla. Ale proti LGBT se ani NHL nevymezí, takže Provorova kritizovat lze. Za to vám nic nehrozí. Ano, i tohle jsou Amerika s Kanadou. Taky tohle je NHL. „Jasně, Provorov je na rozbruslení samozřejmě šťastnější, když dresy odpovídají jeho víře,“ píchl do něj další vlivný novinář Greg Wyshynski. Přidal obrázek dresu s vojenskou tématikou.

Alexander Ovečkin v NHL

klub Washington pozice útočník věk 37 zápasy 1321 góly 810 asistence 652 body 1 462

Ivan Provorov v NHL