Zase proti světu. Djokovič žije vendetu, Srbové nosí vlajky s Putinem

Srbsko nezapomíná. Když v osmifinále zdemoloval domácího Australana Alexe de Minaura, choval se k poraženému velmi chladně. „Loni mi ukázal, co je za člověka,“ prohlásil Novak Djokovič. Australan ho před rokem kritizoval při kauze s výjimkou z povinného očkování a prohlásil, že dělá cirkus. Letos na Srba uhrál jen pět gamů.

O moc lépe se nevedlo ve čtvrtfinále Andreji Rubljovovi. Rus jich získal sedm. Postupem turnaje Djokovič sílí, ač stále nastupuje se zavázaným levým stehnem. Šňůru 26 výher na Australian Open i tak udržel. „Když nehraji tenis, jsem napojený na přístroje a jen rehabilituji. O volných dnech ani netrénuji, musím na to jít chytře,“ hlásá největší favorit, jehož rozčilují poznámky, že zranění pouze předstírá. Předloni vyhrál Australian Open s natrženým břišním svalem, nyní zápolí s další potíží. „Jenže někteří mi nevěří, což je docela zajímavé. Když hraje někdo jiný zranění, a vy víte, koho myslím, je za chudáka. Ale já si prý vymýšlím. Ať o mně lidé pochybují, nemám jim co dokazovat,“ pravil Djokovič se zjevným odkazem na Rafaela Nadala.

On a Srbsko proti celému světu. Tohle téma je tu zase. A takovou atmosféru umocňuje i fakt, že srbští tenisoví fandové jeho poslední vítězství nad Rubljovem v Melbourne Parku oslavovali s ruskými vlajkami s podobiznou Vladimira Putina a pokřikem Rusko, Rusko.

Djokovič si dál jede svou vendetu za loňskou deportaci. „Dá se říci, že kvůli zranění i kvůli tomu, co se loni stalo, hraju s ještě větším zaujetím a odhodláním,“ říká pětatřicetiletý borec, jenž směřuje za dvaadvacátým grandslamem kariéry, jímž by vyrovnal rekord Rafaela Nadala. Právě Španěl před rokem na Australian Open slavil triumf. Jak mohla historická tabulka vypadat, kdyby byl Srb vpuštěn do turnaje, jemuž vládne stejně jako Nadal v Paříži, je nasnadě…

Alespoň po roce tak hodlá srbský vládce dohnat resty. A může to být pro něj zcela triumfální víkend. Pokud zvítězí, může se po téměř roce vrátit na první místo žebříčku, svrhnout mladíka Carlose Alcaraze a ještě dál posouvat vlastní rekord 373 týdnů v čele.

Jeho dalším soupeřem bude v pátek senzační semifinalista, Američan Tommy Paul. Pětatřicátý hráč žebříčku bude jen těžko rozjetého triumfátora brzdit. Ve finále by mohl podle papírových předpokladů čekat Stefanos Tsitsipas. Řeka zdolal Djokovič devětkrát za sebou.

Scéna pro velkou vendetu je připravena.