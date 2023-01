Messi hledal odpověď: Jsi největší. Ze zombie hrdina, pustil z uzdy i emoce

Rosario, třetí největší argentinské město. Fernanda žije přímo naproti místu, kde Lionel Messi vyrůstal. „Je to náš soused a také ikona. Nejdůležitější symbol. Je to velmi silné, víte? Velmi obtížné tomu plně porozumět.“

Opravdu, to, co Messi pro Argentince znamená, bylo v průběhu let těžké pochopit. Příběh o tom, jak se jeho pověst mezi krajany měnila, vydá sám o sobě na knihu, ale jeden příklad poslouží jako dokonalá ilustrace toho, jak to bylo dřív.

Copa América 2011. Jihoamerický šampionát hostila Argentina. Messi získal dva ze svých sedmi Zlatých míčů a byl na cestě ke třetímu. Právě vyhrál Ligu mistrů podruhé za tři roky a potřetí celkově. Je mu čtyřiadvacet a během posledních tří sezon pod Pepem Guardiolou nasázel za Barcelonu 150 gólů.

Před čtvrtfinále s Uruguayí hlasatel na stadionu zařval do mikrofonu: „Číslo 10… Nejlepší hráč na světě… Lionel Messi!“ Reakce byla vlažná. Hlasatel pokračoval. „Číslo 11… Hráč lidu… Carlos Tévez!“ Dav šílel. A to se stalo v Santa Fe, dalším městě v Messiho rodném kraji.

Teď je vše jinak. „Pokud odpovím, přísahám, že