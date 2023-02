Shakira dál dráždí rodinu svého ex: Zoufalý krok Piquého rodičů!

Rodinu a sousedy si člověk nevybere. Přesně tahle věta platí pro rodiče hvězdného exfotbalisty Gerarda Piquého (36), kteří sousedí se synovou někdejší přítelkyní Shakirou (46). Kolumbijská zpěvačka jim prý neustále dělá naschvály. Situace došla až tak daleko, že jediným východiskem bude zřejmě stěhování.

Od doby, co Shakira vydala nelichotivou písničku o svém ex Piquém, jsou neustále v konfliktu. Aktivní je zejména popová legenda, která neustále vymýšlí, jak bývalého beka Barcelony dopálit. Schytávají to i Piquého rodiče, kteří bydlí naproti Shakiře. A už toho mají plné zuby.

Po vydání lednového singlu vystavila zpěvačka na balkoně čarodějnici, které se dívala přímo směrem k extchyni Montserrat Bernabeuové. Svou kontroverzní skladbu navíc pouštěla na plné pecky, aby si ji její sousedi „vychutnali“. Během oslavy narozenin mimo jiné fanoušci Shakiry obklíčili dům, aby jí dali najevo svou podporu. Kromě hlasité hudby byly součástí oslav také ohňostroje. Pohár trpělivosti Montserrat a Joana tedy přetekl. Co hodlají dělat? Podle novináře Marca Leirada Millana zvažují rodiče fotbalisty stěhování!

Oba ale ještě vyčkávají. Jihoamerická zpěvačka se totiž měla začátkem kalendářního roku přestěhovat do Miami. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu svého otce Williama se nicméně rozhodla přesun odložit na červen, ale může k němu dojít i dřív. Její táta měl být operován 6. února, jenže podle deníku La Vanguardia musela být operace ze zdravotních důvodů odložena. Vydrží Piquého rodiče do té doby snášet manýry bývalé lásky svého syna a matky svýchvnoučat?