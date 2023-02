Český expert na NFL: Poločas Super Bowlu? Hvězdy zdarma, letos Rihanna

„Je to byznys, roky dopředu jsou vyprodané všechny hotely, ceny přestřelené… Je to byznys v první řadě, a tak to je,“ přikyvuje někdejší hvězda Prague Black Panthers nad humbukem, který doprovází celý Super Bowl. Ale je to zážitek, který si nenechají ujít miliony lidí po celém světě. A přestávková show? To je prostě unikát…

„V tom je prostě Super Bowl jiný. Ty největší hvězdy tam vystupují zadarmo, musí dokonce nadneseně řečeno trochu škemrat, jestli by tam mohly být,“ vyzdvihuje Štiegler. „Dr. Dre si dokonce platil celý ten ansámbl kolem sám, aby to opravdu byla ta show, na kterou nikdo nikdy nezapomene,“ vypichuje jednu zajímavost z minulého roku s tím, že letos bude hlavní hvězdou Rihanna. „Jen ještě neřekla, s kým se tam objeví,“ poznamenal komentátor.

V Super Bowlu podle Štieglera budou fanoušci moci sledovat ty nejlepší hráče z nejlepších. „V Americe je to národní sport a hraje ho v podstatě každý malý kluk nebo holka, co o to mají zájem. Na univerzitu, což je ta největší líheň pro NFL, tak tam jde nějakých 10 procent hráčů. A do NFL se dostanou opravdu jen ti nejlepší z nejlepších. Takže pokud na střední škole máte pocit, že jste hvězda svého týmu, a myslíte, že máte cestu do NFL vydlážděnou a budete vydělávat miliony, tak tam se dostane jedno procento hráčů…“ podotkl bývalý wide receiver Prague Black Panthers, který se zastavil i u aktuální otázky finanční gramotnosti.

„V NFL není u některých hráčů na dobré úrovni a pár let po konci kariéry, kdy vydělají miliony dolarů, tak končí v bankrotu, protože vůbec neví, jak zacházet s penězi. I když třeba projdou nějakým školením, tak neví, jak si založit účet v bance,“ konstatoval Jan Štiegler, který bude moderovat nedělní studio k Super Bowlu na Premier Sport 2.

