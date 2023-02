CHY-TIL! Slavná hala řvala jeho jméno, dříč se radši ujistil. Říká si o balík

Stále usměvavý klučina z Kroměříže pokračuje ve své životní sezoně. Z Filipa Chytila se stává nepostradatelná součást New York Rangers. Neustále maká a roste, což se projevuje i na bodové respektive střelecké produktivitě. V posledním utkání proti Calgary pomohl český útočník k výhře 5:4 v prodloužení 17. a 18. gólem v sezoně. Obzvláště chvíle po druhé trefě v utkání s Flames stála za to. Diváci v zaplněné Madison Square Garden poprvé za pět let Chytilova angažmá skandovali hráčovo jméno.

Chy-til! Chy-til! Chy-til! Poté, co český dříč v NHL na začátku druhé třetiny vystihl špatnou přihrávku soupeře a po tryskovém úniku podruhé překonal Jacoba Markströma, světoznámou multifunkční arénou na Manhattanu se začalo nést jméno Filipa Chytila .

Odchovanec zlínského hokeje si myslel, že ví, co slyší. Pro potvrzení si ale počkal na poklepání na rameno od parťáka Alexise Lafrenièra, který si jako první všiml. „Opravdu křičí tvoje jméno?“ zeptal se kanadský spoluhráč z tzv. „Kid Line“.

Fanoušci Rangers zařídili Chytilovi výjimečný a nezapomenutelný moment, kterého se za celou kariéru dočká pouze omezený počet hokejistů. „Je to super. Mám z toho opravdu velmi dobrý pocit, ale to je teprve začátek. Jen mě to motivuje být lepší každé střídání a ukázat, co umím,“ líčil třiadvacetiletý Čech své pocity.

Bylo jen otázkou času, než si v hale Rangers vzpomenou na forvarda s již typickým širokým úsměvem. Chytil těží ze své neutuchající píle a dřiny, které v průběhu sezony proměňuje hlavně v góly.

Centra třetí formace nezastavila ani devítidenní pauza během All-Star Game NHL. Na povedený závěr ledna navázal dvougólovým večírkem hned v prvním únorovém utkání. V posledních čtyřech zápasech Chytil nastřílel celkem šest branek a ještě více vylepšil své gólové i bodové maximum (18+13).

„Pro mě osobně nejvíc znamená, když vidím, že se tvrdá práce a vynaložené úsilí vyplácí. To je jediná věc, kterou mám v hlavě a nad kterou přemýšlím. Nic se nemění. Zítra je další den, další trénink. Budu dělat stejné věci znovu a nehodlám nic měnit,“ řekl Chytil s pokorou.

S každým dalším povedeným představením si Chytil vytváří lepší výchozí pozici k blížící se klíčové fázi kariéry. Po sezoně končí kroměřížskému rodákovi smlouva, o nové bude s Rangers vyjednávat jako chráněný volný hráč. Se současnou formou si hlasitě říká o delší a bezpochyby i štědřejší kontrakt.

„Filip je jeden z největších dříčů, co jsem kdy poznal. Vždycky se snaží někoho překvapit. Pro Rangers je nadějí do budoucna. Potvrzuje to tím, jakou prožívá sezonu. Má ji o dost lepší, než Pavel Zacha , který prodloužil v Bruins. Finančně by se mohl dostat na jeho čísla,“ řekl o Chytilovi někdejší vynikající obránce Jaroslav Špaček v nedávném komentáři pro deník Sport a web iSport.cz.

Chytilův vývoj v NHL velmi intenzivně vnímá také trenér Gerard Gallant, podle kterého dělá český krajánek stále pokroky. Zlom u hráče viděl v druhé polovině minulé sezony. Devětapadesátiletý kouč také tvrdí, že je Chytil momentálně ještě sebevědomější. „Cítí se silnější a větší. Fil může hrát s kýmkoliv. Hrál v prodloužení s Panarinem a hodně tvoří. Zkrátka udělal velký, velký krok.“

V divokém duelu s Calgary nebyl trojnásobný účastník mistrovství světa daleko od premiérového hattricku. Při velice slibné šanci v prodloužení Chytilova střela zasáhla útočníka Flames Eliase Lindholma, od kterého se puk odrazil směrem do branky, kde ale pohotově zasáhl Markström. „Hattrick jsem si zasloužil,“ usmíval se český Ranger. „Musím prostě dál pracovat. Možná to jednou vyjde, tentokrát to ale nedopadlo.“

Zajištění výhry Blueshirts se ujal Lafrenière, který po úniku dva na jednoho s dalším dvougólovým střelcem Mikou Zibanejadem dorazil odražený kotouč do polokryté branky, čímž pěkně vytočil Markströma. Švédský gólman Flames vzteky rozmlátil hokejku o tyčku, za což dostal od rozhodčích i přes konec zápasu trest za nesportovní chování.

Za Lafrenièrovu vítěznou tečku byl vděčný především Chytil, který si hru s jedničkou draftu NHL 2020 a Finem Kaapo Kakkem v „Kid Line“ náramně užívá. „Jsem za něj šťastný. Hraje skvěle. Při hře se baví, soutěží a opravdu mám z něj radost. Zasloužil si to a získal nám dva velké body,“ radoval se někdejší hráč zlínských Beranů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:37. Chytil, 22:02. Chytil, 39:46. Zibanejad, 52:55. Zibanejad, 61:37. Lafreniere Hosté: 10:25. Coleman, 36:25. Toffoli, 46:40. Mangiapane, 48:41. Mi. Stone Sestavy Domácí: Halák (Šesťorkin) – Fox, R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Harpur – Vesey, Zibanejad (A), Panarin – Goodrow (A), Trocheck, Kreider – Kakko, Chytil, Lafreniere – Blais, Leschyshyn, Cuylle. Hosté: Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, C. Tanev (A), Weegar, Mi. Stone, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm (A), Dubé – Huberdeau, Kadri, Pelletier – Coleman, Backlund (A), Mangiapane – Lewis, Ružička, Lucic. Rozhodčí Sutherland, Schrader – Murray, Smith Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 17 173 diváků

