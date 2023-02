Pardubice trhly rekord, historie nezná úspěšnější tým venku. Co dál?

V pátek večer si za příznivých okolností v předstihu zajistí triumf v dlouhodobé části Tipsport extraligy. A když ne dnes proti Vítkovicím, tak to pardubičtí hokejisté zvládnou o něco později a do play off vkročí jako favorit číslo jedna. Už nyní je jisté, že jako majitel minimálně jednoho nového historického rekordu. Další jsou stále ve hře.