Zlepšená defenziva, odchody se odkládají a klobouk dolů před fanoušky. Koho Baník poptává?

Cesta Baníku do ligové fáze evropského poháru pokračuje! Díky remíze 1:1 vyřadili svěřenci trenéra Pavla Hapala Austrii Vídeň a v play off Konferenční ligy se představí ve slovinském Celje. „Ve Slovinsku nečeká Baník nic jednoduchého. Jen připomeňme, že Celje došlo v minulém ročníku Konferenční ligy až do čtvrtfinále,“  říká v ostravském speciálu Michal Kvasnica, který odvetu ve Vídni viděl na vlastní oči.

  • Jaká je dohoda mezi Baníkem a Alkmaarem v souvislosti s Matějem Šínem?
  • Po kterém hráči z české ligy se Baník poohlíží?
  • Je Baník favorit v souboji s Celje?
  • Který slovinský hráč nastupující za Celje působil v Česku?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Duel v Pardubicích? Odloženo!

Zápas 5. kola Chance Ligy mezi Pardubicemi a Ostravou se odehraje v náhradním termínu. Baník požádal o odložení nedělního zápasu po čtvrtečním postupu do závěrečného předkola Konferenční ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA) jeho žádosti vyhověla. V lize už dva roky platí pravidlo, že si účastníci závěrečného 4. předkola pohárů mohou nechat odložit zápas sami. Během dřívějších kol kvalifikace se musejí dohodnout se soupeřem a vedením LFA.

