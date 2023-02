Kaut poprvé za Sharks: trejd mu práskl Hertl, Colorado žádal o výměnu pětkrát

Zdá se, že opuštění organizace posledního vítěze Stanley Cupu bylo pro Martina Kauta vykoupením. Svým vyjádřením po debutu v dresu San Jose vlastně jenom potvrdil, že se v Coloradu cítil nešťastný. V americkém klubu, kterým byl odchovanec Žďáru nad Sázavou před pěti lety vybrán v 1. kole draftu NHL, si za celou dobu nikdy nedokázal vytvořit pevnou pozici. Stal se hráčem na hraně, který převážně zaceloval díry v sestavě. Navíc s rostoucími ambicemi a chutí Avalanche po triumfu se šance stát se členem hlavního týmu ještě více zkomplikovala.

Kautova situace se o moc nezlepšila ani poté, co Colorado po 21 letech ve finále play off vybojovalo hokejový grál. Někdejšímu juniorskému reprezentantovi během 27 odehraných zápasů nepomohlo ani vydařené představení (1+1) proti Columbusu, se kterým se hráči Avalanche střetli v Tampere v rámci Global Series.

„Hrál jsem v této sezoně s Avs necelých 30 zápasů. Většinu času jsem hrál ve čtvrté lajně se dvěma obránci jako centr. Přitom jsem pravé křídlo. Hrál jsem kolem čtyř nebo pěti minut na zápas,“ říkal Kaut novinářům. „Vím, že Colorado chce znovu vyhrát Stanley Cup, takže je opravdu těžké se dostat do prvních tří lajn. To je důvod, proč jsem požádal o výměnu.“

Podle slov někdejšího forvarda Pardubic nešlo o první žádost o trejd. Za pět let v Coloradu se údajně minimálně pětkrát chtěl nechat vyměnit do jiného týmu. Klub z Denveru si ho rozhodně nechtěl udržet za každou cenu. Jméno Martin Kaut se několikrát objevilo na waivers, až do začátku letošního roku se ale nikdy nenašel zájemce, který by si stále mladého hokejistu z listiny volných hráčů stáhl. V průběhu ročníku se tak řešil i možný návrat do Dynama.

Zlom přišel až díky San Jose. Jakmile vyplulo na povrch, že se v týmu z Kalifornie zajímají o dalšího českého hokejistu, do situace se zapojil také Tomáš Hertl . Příchod dlouholetého kamaráda, se kterým během léta v Praze společně trénuje, si velice přál. Jak přiznal Kaut, díky týmovému tahounovi Sharks věděl o trejdu ještě předtím, než se mu ozval generální manažer Colorada Chris MacFarland.

„Tomáš byl vlastně první, kdo mi zavolal, a řekl mi, že jsem byl vyměněn do San Jose. Bylo to trochu legrační,“ vyprávěl Kaut. „Nejdřív jsem si myslel, že je trochu opilý nebo tak něco. Dělám si legraci, je to srandovní kluk, ale potom, asi o 15 minut později mi volal GM s tím, že došlo k výměně. Ale já už to věděl.“

V San Jose se měl Hertl za Kauta dokonce přimlouvat u trenéra Davida Quinna. „Udělal to,“ prozradil kouč Sharks. „O Martinovi už jsem ale něco aspoň z dálky věděl. A samozřejmě, Tomáš si určitě stojí za tím, že je opravdu dobrý hráč,“ dodal muž, jenž v minulosti vedl New York Rangers či reprezentaci USA.

Když se Kaut v neděli odpoledne při tréninku farmářského mužstva San Jose Barracuda, se kterým zrovna byl ve Vancouveru, dozvěděl, že byl povolán do hlavního týmu, na nic nečekal, nasedl do letadla a s velkým nadšením odletěl zpátky do San Jose. Proti Seattlu vítěz Memoriálu Ivana Hlinky 2016 nebodoval. Na hřišti odehrál lehce přes 14 minut a jednou vystřelil na branku Krakena.

Každopádně na Quinna udělal při debutu dojem. „Jeho hra se mi dnes hodně líbila. Je to velký kluk, který bruslí a hraje zodpovědně. Určitě nebylo snadné se do toho dostat, když včera pozdě večer přiletěl, ale líbilo se mi, co jsem viděl,“ hodnotil šestapadesátiletý kouč Kautův výkon.

Do sestavy Sharks se Kaut dostal také díky absenci dvou hlavních opor – Tomáše Hertla a Tima Meiera. Zatímco švýcarský útočník chybí kvůli zranění, český reprezentant nebyl u kamarádovy premiéry z osobních důvodů. Do příštího utkání, které San Jose hraje ve čtvrtek doma proti Nashvillu, by ale měl být připravený nastoupit.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:45. Couture, 36:08. J. Svečnikov, 39:42. Gregor, 56:57. Eyssimont Hosté: Sestavy Domácí: Reimer (Kähkönen) – Harrington, E. Karlsson, Vlasic, Benning, Ferraro (A), Cicek, MacDonald – Eyssimont, Couture (C), Barabanov – Gregor, Bonino, Kaut – Lindblom, Sturm, Labanc – Lorentz, J. Svečnikov. Hosté: Mar. Jones (Grubauer) – Dunn, A. Larsson, Oleksiak, Borgen, Jayc. Megna, Schultz – McCann, Beniers, Eberle – Schwartz (A), Wennberg, B. Tanev – Tolvanen, Gourde (A), Bjorkstrand – Donato, Geekie, Sprong. Rozhodčí Dunning, Charron – Baker, Nansen Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 13 445 diváků

