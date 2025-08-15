Lehečka se do čtvrtfinále v Cincinnati nepodívá. Porazil jej Američan, který navázal na Fishe
Stejně jako před deseti dny v Torontu končí pouť Jiřího Lehečky v osmifinále. Nad síly třiadvacetiletého Čecha byl v Cincinnati domácí Ben Shelton, jenž se stal po Mardym Fishovi prvním Američanem, který se v jedné sezoně dostal minimálně do čtvrtfinále v Kanadě i Cincinnati. „Mám hlad a jsem v dobrém rytmu,“ těšilo Sheltona po vítězství dvakrát 6:4.
Jiří Lehečka a Ben Shelton se s velkou pravděpodobností potkají i v utkání druhého kola Davisova poháru, které je na programu v Delray Beach na Floridě 12. a 13. září. Proto si duel v Cincinnati nemohl nechat ujít ani daviscupový kapitán Tomáš Berdych.
„Moc se na to těším, viděl jsem celý Jirkův zápas v Torontu, když hrál s Fritzem smolné utkání, které se mu nepovedlo dotáhnout. Byl to dobrý zápas, ukazatel, v jakém duchu by se to klidně mohlo odehrávat. Vůbec by nevadilo, kdyby kousek, který chyběl v Torontu, byl schopen dotáhnout na Floridě. Je to čtvrté kolo, velký turnaj, kluci jsou rozehraní. Nastavení může být hodně podobné. Čekám hodně vyrovnaný zápas, určitě se budu dívat,“ ujistil Berdych.
Původně plánovaný start osmifinálového špílu se nakonec posunul o téměř hodinu. Teplé letní počasí víc svědčilo Sheltonovi, který vyhrál oba sety díky brejkům v deváté hře. Přitom Lehečka ve druhé sadě vedl už 2:0, jenže mezi osmičku nejlepších nakonec postoupil Američan. Po hodině a 21 minutách. „Prorazit v deváté hře, když víte, že pak můžete podávat, je vždycky dobré,“ měl jasno Shelton. „V tu chvíli necítím žádný extra tlak, ani nic podobného.“
Shelton je ve formě
Dvaadvacetiletý tenista z Atlanty zvítězil už podeváté v řadě, což je jeho kariérním maximem. Shelton je zároveň prvním Američanem od roku 2012, který během jedné sezony postoupil minimálně do čtvrtfinále v Torontu i Cincinnati. Stejný kousek se naposledy povedl Mardymu Fishovi.
„Myslím si, že hraju dobrý tenis a mé tělo se cítí dobře. Je to i o sebevědomí. Zároveň se jen tak neuspokojím a chci vyhrávat znovu a znovu, když jsem na kurtu. To je pro mě obrovská motivace, která mě v každém zápase posouvá,“ líčil Shelton.
V dalším kole na něj čeká Němec Alexander Zverev, s nímž se v kariéře utkal třikrát a pokaždé prohrál. Pokud ho v Cincinnati přece jen zdolá, v žebříčku ATP na něj čeká vůbec poprvé elitní pětka. Bylo by to pěkné vyústění zatím velmi povedené sezony, bilance pětatřiceti výher a šestnácti porážek totiž hovoří jasně.
„Tenis je hra, která o dokonalosti není. Vy prohráváte téměř každý týden, kdy hrajete a navíc ztrácíte téměř polovinu míčků. Já se jen snažím najít ta procenta navíc, chci se každý den o něco zlepšovat,“ doplnil Shelton.