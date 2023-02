Vážným kandidátem na baráž je Motor. Kladno je ve vodě, kde umí plavat

KOMENTÁŘ MICHALA BROŠE | Nahoře se pořád hraje o čtyřku. Co se ale týká atraktivity, víc teď v Tipsport extralize určitě táhne, kdo si vyloví černého Petra a půjde do baráže. Sám si výsledky týmů dole hledám vždycky jako první. Když to dám do uvozovek, kolikátí půjdete do play off, není tak úplně žhavý jako info, kdo zůstane viset na ocase. Poslední si prodlouží sezonu, projde si velkým stresem a rozhodně mu nikdo nezačne závidět.