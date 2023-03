Adamczyková vybojovala zlato a... Komentátor Dusík propálil tajemství!

Návrat jako hrom! Přesně takový předvedla česká snowboardcrossařka Eva Adamczyková (29), když po zranění opanovala MS v Gruzii a brala zlatou medaili. V euforii bylo díky ní celé Česko a taky dvojice komentátorů ČT sport, Michal Dusík (51) a Evin trenér Jakub Flejšar. První jmenovaný pak samou radostí prásknul to, o čem se dlouho spekulovalo, účast olympijské vítězky ve StarDance.

„Myslím si, že i ten letošní podzim bude Eva Adamczyková na obrazovkách České televize docela často. A nejen s prknem,“ nakousl Dusík ožehavé téma. „A to já nevím, jestli se to už ví,“ oponoval mu v rozpacích Flejšar, který dobře věděl, že na otázku účasti olympijské vítězky ve StarDance je zatím embargo.

„Už se to tak nějak naznačilo v bulvárním tisku, tak si myslím, že to taky můžeme naznačit. Bude to tanec,“ smál se Dusík. „A tanec to bude i dneska, vítězný taneček na stupních vítězek,“ dodal.

Samotná Adamczyková se přitom přímé odpovědi na svou účast v taneční soutěži na tiskovce před šampionátem vyhnula. „Tohle nemůžu vůbec komentovat, je to v režii České televize, uvidíte. Ale kariéru nekončím,“ smála se snowboardcrossařka. Nyní je to už jisté. V soutěži by se kromě ní měl představit i její manžel Marek, takže rozhodně se bude na co koukat.