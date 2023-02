Adamczyková zachránila pejska: Manžel v Kukačkách mě fascinuje

Když Eva Adamczyková odpovídala na otázky novinářů, pes Arturo se jí lísal k nohám, nebo si jen tak pobíhal mezi hosty tiskové konference. Příští týden na světový šampionát do gruzínského Bakuriani si svého nového miláčka vzít nemůže, tak ho aspoň vzala na setkání s novináři.

„My jsme si ho vzali z dočasné péče, což je jako když máte dočasnou pěstounskou péči, že se odněkud zachrání pejsek, vezmou si ho do opatrovnictví, dají ho do kupy a pak ho dají k adopci,“ vysvětlila Adamczyková. „My už jsme stálí majitelé, ale je to druhá možnost místo útulku. Je to takový nalezenec a je hrozný týpek, je super. (směje se) Miluje lidi a psy, je nadšenej, že se tu může s vámi všemi přivítat. Je takový malý sympaťák.“

Snowboardkrosařka ho získala se jménem, používá ale i přezdívky jako Gremlin či Arturito, což je postava oblíbeného seriálu La Casa de Papel.

„Je fakt hrozně hodnej. Takový blázen, furt někde běhá. Všichni mi říkají, že ho málo krmím, jak je hubenej, ale my do něj cpeme granule horem dolem. Je to prostě sportovec!“ usmívá se Adamczyková.

Její pejsek není žádný čistokrevný šlechtic. Adamczyková to zjistila podle testu DNA pro psy.

„Bylo mi trochu trapné si ten DNA test koupit, ale dostala jsem ho jako dárek. Je to úplný mix. Prý je tam 35 procent německého ovčáka a zbytek nikdo neví,“ říká Adamczyková. „Musí tam mít nějakého menšího pejska, ale všichni ti rodiče byli úplné mixy. Je zlatej, chodí se mnou na koně, na běžky, na Dolní Moravě se mnou byl na soustředění. To bylo super.“

Adamczyková se už v minulosti o jednoho psa z dočasné péče starala a v rodném Vrchlabí má fenku Evelínu z útulku.

„Dává mi to hrozný smysl, když pak vidíte, kolik těch psů v útulcích furt je. Teď jich je hodně, v covidu už nebyly ani útulkoví psi, protože si je všichni brali. Nemám pocit, že bych potřebovala papírového psa. Jsou super, je s nimi zábava. Nevíte, jak vyrostou, neodhadnete dopředu jejich chování, jak nevíte, co je to za rasu. Mě to baví, vždycky jsme měli psy z útulku.“

Se svým manželem, hercem Markem Adamczykem, se musí snowboardkrosařka o péči o psa zodpovědně dělit, protože jsou oba časově vytížení. Sama hodně cestuje, ať po tréninkových kempech nebo po závodech.

„Mára se tady o něj stará. To byla podmínka, že musel chtít i Mára, abychom si ho vzali, protože jsem fakt hodně pryč,“ vysvětlila Adamczyková. „Co odešel z Vinohrad a je na volné noze, má minimálně mentálně víc času a kývnul na to.“

Snowboardingový svět už si taky zvykl na nové jméno jedné z nejvýraznějších závodnic poslední dekády.

„Oni se mě dost často ptají, jak se to vyslovuje. Já vždycky říkám můj kluk. Oni mě upozorňují: Tvůj manžel! Já jsem si ještě nezvykla… Ještě se cítím, že mám kluka spíš. Ještě se cítím mladá na to mít manžela,“ směje se Adamczyková.

Výkony svého muže pozorně sleduje, dívá se například na aktuální novou sérii populárního seriálu Kukačky, kde Marek Adamczyk hraje jednoho z otců dvou dětí vyměněných v porodnici.

„Pro mě je jakákoli jeho role zvláštní, protože člověk zná přímo jeho jako Marka . Mám pocit, že mu to hraní docela jde, je přesvědčivý,“ líčí Adamczyková. „Člověk si musí uvědomit, že to není ten Marek, který se takhle chová, že hraje svoji roli a je to něco úplně jiného. Jak jsem dřív do toho herectví tolik neviděla, tak mě fascinuje, nad čím přemýšlí, jak moc se připravuje. Že třeba má pocit, že ho kamera zabírá celého a přitom je to detail, takže by hrál úplně jinak. Je to stejně taková titěrná práce, jako děláme my. Je to hustý, kolik energie tomu musí věnovat, a jak je to náročné.“