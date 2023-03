Adamczyková a titul s jiným jménem: Bála jsem se, že už nikdy jezdit nebudu

Eva Adamczyková je podruhé mistryní světa ve snowboardcrossu. Rok a čtvrt po zlomeninách obou nohou u kotníků ovládla šampionát v gruzínském Bakuriani, kde vyhrála všechny čtyři jízdy včetně finále.

„Loni jsem změnila příjmení, takže tohle je vlastně první medaile, kterou Adamczyková získala,“ řekla s úsměvem závodnice, jejímž manželem se loni stal herec Marek Adamczyk.

„Na podzim jsem se bála, že už se nikdy nebudu jezdit. Je to úžasné. Dala jsem do toho všechno, co jsem mohla. Snowboardcross se hodně změnil. V současnosti je to mnohem těsnější než dřív. Nemůžu být šťastnější,“ dodala bezprostředně po finálové jízdě.

Návrat Adamczykové mezi snowboardcrossařskou elitu je vlastně malý zázrak. Loni těsně před olympiádou v Pchjongčchangu si totiž zlomila oba kotníky a musela prodělat operaci. Kvůli zranění přišla nejen o vrcholovou akci, na kterou se připravovala čtyři roky, ale současně musela zahájit téměř roční rekonvalescenci.

Často pak čelila otázkám, jestli právě tohle není impuls k ukončení kariéry. „Neberu to jako nějaké fatální konečné zranění. Za život jsem jich absolvovala už dost a vždycky se mi podařilo vrátit,“ tvrdila tehdy odhodlaně česká hvězda.

Později ale přiznala, že i ona na chvíli zapochybovala, jestli bude návrat vůbec reálný. „Říkala jsem si, že už možná opravdu nikdy nebudu jezdit. Nebo budu jezdit, ale bude to strašné, protože budu každou jízdu trpět. Nakonec jsem si ale řekla, že to nechám plynout a dám tomu čas. Pak jsem se potkala s panem doktorem Kolářem, který taky říkal, že se to bude postupně určitě zlepšovat,“ vyprávěla o nelehkém období kariéry Adamczyková.

Podobné obavy měl i její trenér Marek Jelínek. „Asi před půl rokem jsem se domníval, že Evka už nikdy nebude jezdit. Myslel jsem si, že bude mít takové omezení v kotnících, že to nepůjde. Ale nakonec jsem byl překvapený. Evka po těch posledních soustředění jezdila stejně, možná líp než před zraněním,“ míní zkušený kouč.

Po téměř roční rekonvalescenci Samková ale přece jen naskočila zpátky do světového poháru, kde v této sezoně skončila nejlépe čtvrtá. Na mistrovství světa však nenašla konkurenci. „Na začátku sezony jsem si nejvíc přála, abych jezdila jako předtím. Abych měla ten skvělý pocit z jízdy bez bolestí. A to se mi teď podařilo, což je super. Když pak člověk jede, ať už jenom startovní rovinku, nebo si projede trať, tak si řekne: Jo, to by mohlo být dobrý,“ dodala novopečená dvojnásobná mistrně světa.